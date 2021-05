Vegan Banana Pancakes : colazione light, energica e golosa!

Dei golosi Pancakes alla banana completamente vegani e super leggeri. Una ricetta da provare assolutamente!

I Vegan Banana Pancakes sono una ricetta che arriva dagli Stati Uniti e che originalmente si prepara con latte, farina, uovo, burro, zucchero e lievito e che consiste in soffici panetti piatti che si possono farcire con frutta fresca o secca, creme, sciroppo d’acero e anche miele. Ottimi con fragole e sciroppo d’acero o anche farciti con dello yogurt magro o alla frutta.

Una ricetta che permette di preparare una colazione veloce, semplice, e se proverete questa versione, completamente vegana, priva di zuccheri raffinati, sarà anche sana e adatta a tutta la famiglia.

Potrete farcirli, come proposto nella ricetta, con sciroppo d’acero, fettine di banana e mirtilli, ma anche con altri tipologia di frutta fresca. Per avere una colazione pronta al mattino, si potranno preparare alla sera e tenere in frigorifero o preparare la miscela alla sera e tenerla in frigorifero alla notte. Al mattino basterà scaldare la padella e versare la quantità di impasto utile ad ogni pancake.

Vegan Banana Pancakes: gli ingredienti ed il procedimento per prepararli

La ricetta dei Vegan Banana Pancakes sono una ricetta creata dalla food blogger healthydory_ facili da preparare e light:

“soffici, leggeri, senza zuccheri aggiunti e vegani… i miei vegan banana pancakes saranno il tuo risveglio preferito e ti faranno iniziare la giornata con il piede giusto! Provare per credere”

Gli ingredienti

“mezza banana matura

50 gr di farina di avena

100 gr di latte vegetale

2 gr di lievito per dolci”

Il procedimento

“In un mixer ho aggiunto mezza banana matura, farina, latte vegetale e lievito e ho frullato il tutto. Con l’aiuto di un cucchiaio ho formato i pancake e ho cotto in una padella calda, precedentemente oliata, per 2 minuti da un lato e 2 dall’altro. Ho farcito e piacere”

TEMPO DI PREPARAZIONE: 10’-TEMPO DI COTTURA: 4′ -DOSI: 1 PERSONA

