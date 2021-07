Se la caprese è un antipasto che sulla vostra tavola non può mancare, servitela in modo diverso dal solito come con una torretta di caprese

In cucina molto spesso vincere la fantasia, anche quando abbiamo a che fare con ingredienti semplici e con ricette che fanno parte della nostra tradizione culinaria. In estate uno degli antipasti più gettonati è la caprese, facilissima da preparare. Ma avete mai pensato di servirla in maniera creativa? La torretta di caprese delicata nasce così, come antipasto oppure come finger food da servire in aperitivi e buffet.

Una ricetta facilissima, pronta in 10 minuti. A fare la differenza quindi è la materia prima: se volete un piatto più leggero, usate una mozzarella light, ma se non avete problemi puntate su quella di bufale. E poi pomodori buoni per l’insalata, come i cuore di bue o i perini, che hanno consistenze diverse. Noi aggiungiamo anche fettine di cetriolo, che non aumentano le calorie del piatto. Se non piacciono, le potete eliminare.

L’originalità del piatto è nella presentazione fatta in verticale e non come al solito sulla base del piatto di servizio. Piacerà davvero a tutti.

Torretta di caprese delicata, condiamola così

Se volete dare un tocco più creativo alla vostra torretta di caprese delicata, invece delle foglie di basilico e del condimenti a base di olio e limone, preparate una salsa al basilico. Basterà frullare insieme l’olio extravergine, il basilico e qualche chicco di sale grosso

Ingredienti:

4 Mozzarelle da 125 grammi

4 pomodori cuore di bue

2 cetrioli

olio extravergine d’oliva

succo di limone

sale q.b.

pepe nero q.b.

foglie di basilico q.b.

Preparazione:

Tutto prontissimo in pochi minuti, avendo gli ingredienti sotto mano. Lavate e tagliate a fettine i cetrioli, tagliate le mozzarelle a fettine, lavate i pomodori e affettate pure quelli. Per avere un risultato finale perfetto, cercate di fare delle fettine regolari, in modo che la vostra torretta sia anche più bella da vedere.

Tenete tutto da parte mentre preparate il condimento. In una ciotola versate 3-4 cucchiai di olio extravergine mescolandoli con un po’ di succo di limone e un pizzico di sale. Poi ujna macinata d pepe nero e girate con un cucchiaino.



Infine passate alla composizione. Montate in verticale una fettina di pomodoro, una di mozzarella, una di cetriolo e una fogliolina di basilico, andando avanti a fare almeno due o tre piani.

Terminate sempre con una fettina di pomodoro. Per essere più sicure che al torretta tenga, bloccatela con uno spiedino in legno. Condite con olio e limone, poi se non servite subito le torrette di caprese tenetele in frigorifero fino al momento del servizio.