Giulia Salemi e la “prima volta” con Pierpaolo | Vincitore di Amici a Tale e Quale | Isabella Ricci vs Gemma

Giulia Salemi svela la sua “prima volta” con Pierpaolo Pretelli e Isabella Ricci dopo Uomini e Donne non le manda di certo a dire.

Giulia Salemi ha trascorso qualche giorno di relax in compagnia di Pierpaolo Pretelli, il suo fidanzato, e tra una confessione e l’altra, ha raccontato la sua “prima volta” agli utenti della rete e no, non siate maliziosi perchè non ha nulla a che fare con l’ex velino mostro di Striscia la notizia. Ma attenzione perché le notizie e i gossip del giorno non sono di certo finiti qui.

Dalla prima volta Giulia Salemi alla frecciata di Isabella Ricci: tutti i gossip del 19 luglio

Da Giulia Salemi passiamo ad una carrellata di notizie che vedono protagonisti gli ex protagonisti di Uomini e Donne. La prima è Isabella Ricci che, oltre ad essersi mostrata con un look completamente differente rispetto a quello a cui ci ha abituati, sembrerebbe aver lanciato una frecciata alla sua nemica amatissima: Gemma Galgani.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, annunciata la data dell’ultima puntata: quando andrà in onda

C’è poi invece Luigi Mastroianni, ex fidanzato di Sara Affi Fella ed ex tronista, che purtroppo è stato ricoverato in ospedale. Luigi non si è dilungato molto sui motivi di tale ricovero, ma ha rivelato che tornerà presto e più in forma di prima. Ci sono poi Alessio Cennicola e Samantha Curcio. I due, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, hanno troncato la loro relazione e lui si è lasciato andare come un fiume in piena replicato alle parole della sua ex.

LEGGI ANCHE –> Alessio Cennicola massacrato dopo la rottura con Samantha Curcio: lei spiazza tutti

Se vi siete persi l'ultima puntata potete rivederla come sempre qui 👉 https://t.co/ZbqZ6IVuZS

Vi ricordiamo che tutte le esibizioni le trovate sul nostro sito https://t.co/H1tNL1bLqL

Grazie per averci seguito in questa fantastica edizione! 👏🏻#taleequaleshow pic.twitter.com/Sy6liC4q5M — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 21, 2020

Continuano le indiscrezioni sul cast di Tale e Quale Show 2021. Secondo recenti indiscrezioni, infatti, pare che Carlo Conti abbia scelto di avere in questa nuova stagione uno dei più amati vincitori di Amici di Maria De Filippi. Che cosa ne pensate del suo eventuale ritorno in tv?