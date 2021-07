Una ricetta classica trasformata in un piatto moderno: è l’insalata di riso Venere estiva alla caprese, adatta anche per i celiaci

L’insalata di riso è un piatto tipicamente estivo. La caprese con pomodori e mozzarella pure. Ma invece di portarli a tavola separati oppure alternati, perché non metterli insieme per un primo piatto fresco e nutriente? Nasce così l’insalata di riso Venere estiva alla caprese, una moderna interpretazione di due piatti classici.

Il riso Venere, perfetto anche per i celiaci, ha un profumo molto intenso e un sapore deciso in bocca. Insieme alla crema di pomodori e ai bocconcini di mozzarella potremo creare un piatto colorato, fresco, molti invitante anche per gli occhi

Insalata di riso Venere estiva alla caprese

Se volete trasformare la vostra Insalata di riso Venere estiva alla caprese in un piatto unico, preparate per ogni commensale due o tre crostini di pane casereccio senza sale, tipo il toscano o il pugliese.

Ingredienti:

350 g riso Venere

5 Pomodori maturi

400 g bocconcini di mozzarella

40 g olio extravergine d’oliva

foglie di basilico

sale q.b.

pepe bianco q.b.

Preparazione:

La parte più lunga di questa ricetta è semplicemente cuocere il riso. Quindi mettete a bollire una pentola con abbondante acqua, salatela appena inizia a bollire e poi calare il riso Venere. Serviranno 25-30 minuti per la cottura al dente. Ricordatevi di girarli spesso per mantenere i chicchi belli separati.

Intanto che aspettate però preparate il resto degli ingredienti. Lavate i pomodori, asciugateli con un canovaccio puliti e poi tagliateli in quarti. Versateli nel bicchiere di un mixer e frullateli insieme a 7-8 foglioline di basilico.

Poi passate la crema di pomodori in un colino per eliminare le bucce e versatela di nuovo nel mixer aggiungendo l’olio a filo per ottenere una crema bella compatta. Solo alla fine assaggiate e regolate di sale.

Quando il riso è cotto, scolatelo al dente e passatelo subito sotto l’acqua corrente fredda per fermare la cottura. Poi lasciatelo raffreddare completamente e sarete pronte per assemblare la vostra insalata di riso Venere estiva alla caprese.



Prendete il piatto da portata e sulla base stendete un velo di crema di pomodori. Poi al centro distribuite i chicchi di riso Venere e intorno a raggiera i bocconcini di mozzarella conditi con il resto della crema di pomodoro. Completate con un giro di olio extravergine e una macinata di pepe fresco.