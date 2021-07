Carpaccio alle due salse: il segreto è nella consistenza della carne

Il carpaccio è una ricetta base della nostra cucina e in fondo basta un pezzo di carne eccellente per prepararlo. Ma con queste due salse diventa eccezionale

La ricetta che proponiamo oggi è tipicamente estiva e conquisterà veramente tutti per la sua leggerezza, per il gusto delicato e semplice. Una ricetta molto facile da preparare ma che richiede comunque alcune accortezze come la scelta della carne con cui preparare il piatto.

->>LEGGI ANCHE: Carpaccio di melanzane: piatto mediterraneo, veloce e sano

Il carpaccio come ben sappiamo è una preparazione di carne cruda e per questo la scelta deve cadere su un pezzo di carne freschissimo e che sia pregiato come il filetto o lo scamone. Il nostro consiglio è chiedere al macellaio di tagliare direttamente le fettine lui. In caso volessimo farlo a casa, dobbiamo avere un coltello molto affilato e una mano molto ferma

Carpaccio alle due salse, ricetta e preparazione

Il carpaccio è ottimo se accompagnato con delle salse che ne esaltano il gusto, possono essere a scelta a base di acciughe o capperi oppure qualcosa più piccante come con la senape e il limone. Ma vediamo questa ricetta che vi proponiamo.

Ingredienti:

Formaggio spalmabile

Panna fresca 100 g

Rucola 100 g

Carpaccio di manzo 300 g

Senape 30 g

Aceto balsamico

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione:

Iniziamo la preparazione di questa semplice ricetta. Per prima cosa dobbiamo montare la panna fresca. Una volta che l’avremo montata a neve, mescoliamola con il formaggio spalmabile. Quando saranno bene amalgamate aggiungiamo la senape e dopo anche l’aceto.

->>LEGGI ANCHE: Carpaccio di zucchine, un antipasto estivo, fresco e gustoso

Ora dobbiamo preparare i nostri piatti. Posssiamo ricoprire di rucola ben lavata un piatto da portata, dopo di che mettiamo le fettine di carpaccio. A questo punto distribuiamo con un cucchiaio le salse sul carpaccio.



Possiamo formare dei rombi o degli involtini mischiando le due salse. Prima di servire il piatto passiamolo in forno caldo e serviamo con un pizzico di sale e un pizzico di pepe nero.