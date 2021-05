Sognare di andare a cavallo può avere diversi significati. Scopriamo i più importanti e quali messaggi possono voler trasmettere.

Sognare di andare a cavallo ha indubbiamente un significato molto profondo. Lo stesso cavallo è infatti un animale simbolico che rappresenta la forza interiore che attraverso il sogno può essere domata o lasciata a briglia sciolta.

Lo stesso Jung sosteneva che il cavallo incarnasse la parte inconscia della nostra mente. Ovvero quella in grado di captare gli eventi futuri e di comunicarci bisogni o pensieri nascosti. Un motivo in più per prestare particolare attenzione a questo tipo di sogni.

Sognare di andare a cavallo: cosa significa e su quali aspetti concentrarsi

Quando si sogna di andare a cavallo si sta evocando una parte nascosta della nostra mente. Quella istintiva e particolarmente legata alle emozioni.

In genere, tra le tante cose, può indicare il bisogno di cambiare la propria situazione e di migliorarla. In altri casi può invece rappresentare la propria situazione sessuale.

Ovviamente, gran parte del valore del sogno varia in base alle emozioni del sognatore che sono la cosa più importante e alla quale prestare attenzione per poter dare il giusto significato al sogno.

Sognare di andare a cavallo in modo sereno

Andare a cavallo indica solitamente un desiderio di crescita e di evoluzione al quale si associa la materializzazione (in sogno) del rapporto che si ha con se stessi.

Un’andatura serena e tranquilla indica che ci si conosce bene e che si vive in una condizione di equilibrio. Mente e ragione sono ben collegati tra loro ed il sognatore ha chiari in mente sia i propri sogni che eventuali paure.

Cosa che vive in modo sereno e costruttivo conducendo di conseguenza una vita che avanza esattamene come quando si va al trotto. Sempre restando in tema di un cavallo che trotta o che arriva al traguardo, questo può inoltre indicare la possibilità che dei progetti in corso si realizzino.

Sognare che il cavallo si imbizzarrisce mentre lo si monta

Andare a cavallo senza riuscire a gestirlo non è piacevole nella realtà né tanto meno in sogno. In genere questo tipo di sogno indica una passione travolgente che non si sa più controllare.

Al contempo può sottintendere una paura inconscia riguardo ad alcuni aspetti della propria vita sui quali non si è certi di avere il controllo.

Cosa significa cadere da cavallo in sogno

Anche cadere da cavallo può avere diversi significati. Se da un lato può indicare paura ed ansia rispetto ad un determinato progetto, dall’altro può indicare anche un’insicurezza di fondo nei confronti della vita.

Spesso il contesto in cui si va a cavallo in sogno e le persone che fanno parte dello stesso possono indicare alcuni aspetti utili per un’interpretazione più precisa.

Sogni e numeri

Per chi ama giocare i numeri relativi a ciò che sogna, quello che si associa all’andare a cavallo è il 60 mentre il cavallo corrisponde al numero 50.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.