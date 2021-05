Se dobbiamo cucinare la verdura, è sempre meglio cercare di servirla nel modo più naturale possibile ma anche in maniera sfiziosa, come questi fiori di zucca impanati al forno

Quando arriva l’estate, le nostre cucine si riempiono con prodotti stagionali a cominciare dalle verdure. E una delle più tipiche è certamente il fiore di zucca, che possiamo cucinare in mille modi diversi. Ma portarlo a tavola in modo naturale è sempre la soluzione migliore e per questo oggi prepariamo i fiori di zucca impanati al forno, da servire come secondo oppure come antipasto.

Una ricetta veloce e pratica, per la quale serve davvero poco: fiori di zucca freschi, pangrattato, uova ma anche olio di semi e un ingrediente speciale come i cornflakes per impanare. In poco saranno pronti per un pranzo o una cena a tutta salute.

Fiori di zucca impanati al forno, c’è anche la versione vegana

Avete qualcuno in famiglia o tra i vostri amici che mangia solo vegano? Nessun problema, potete accontentare anche loro non utilizzando l’uovo e il latte per impanare. Passateli semplicemente nel pangrattato e cornflakes con l’olio, invece di essere impanati saranno solo gratinati ma sempre buonissimi.

Ingredienti:

16 fiori di zucca

80 g di cornflakes

4 cucchiai di pangrattato

3 cucchiai di olio di semi

2 uova

2 cucchiaio di latte

sale q.b.

Preparazione

Prendete i fiori di zucca freschi e lavateli delicatamente sotto un filo di acqua. Poi dovete staccare il pistillo interno e teneteli da parte.

Versate i corn flakes assieme al pangrattato e all’olio di semi (meglio di girasole) nel boccale di un mixer. Poi azionatelo fino a quando ottenete un trito uniforme e tenete da parte pure questo. In un piatto fondo sbattete le due uova insieme al latte.

Scaldate il forno a 200° (in modalità ventilata) e poi passate i fiori di zucca uno alla volta prima nell’uovo sbattuto assieme al latte, quindi nell’impanatura a base di cornflakes, olio e pangrattato. Quando sono pronti, appoggiateli su una teglia rivestita di carta forno e poi infornate i fiori di zucca impanati cuocendoli per 10 di minuti o comunque fino a quando non siano diventati dorati. Poi sfornateli e solo a quel punto salateli servendoli caldi o tiepidi.