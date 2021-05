Ti è capitato di sognarti con un abito da sposa nero? Ecco cosa può significare.

Sognare di sposarsi è piuttosto frequente. Accade a chi è davvero in procinto di farlo e a chi, invece, non ci pensa lontanamente o ne ha un gran timore. Ciò che capita meno spesso è sognarsi con indosso un abito nero invece che bianco.

Quando ciò avviene è importante indagare sul vissuto del sognatore, sui suoi pensieri riguardo al matrimonio e sulle esperienze recenti. Fatta una disamina di tutti questi aspetti si può andare a collocarli all’interno del significato simbolico del sogno.

E tutto al fine di poter cogliere eventuali messaggi da parte del subconscio. Dopo aver visto cosa significa sognare di mangiare tanti dolci, scopriamo quindi cosa significa indossare un abito da sposa nero in sogno.

Hai sognato di sposarti con un abito nero? I possibili messaggi del tuo subconscio

Iniziamo con il dire che sognare di sposarsi porta con se diversi simbolismi. Per iniziare si cambia vita, ci si allontana da casa e si raggiunge uno dei traguardi (almeno dal punto di vista della società) più ambiti. Per questo motivo è più che normale che attorno a questo evento ruotino fantasie romantiche ma anche ansie e timori.

In questo contesto, sognarsi con un abito da sposa nero può indicare in generale una grande ansia relativa al matrimonio o la sensazione che qualcosa non sia come dovrebbe essere. Ciò viene ovviamente supportato da eventuali emozioni negative provate durante il sogno.

Diverso è se l’abito nero è un desiderio del sognatore che può sognare la cosa come una sorta di rivendicazione del se, di desiderio di sposarsi ma di farlo fuori dai normali canoni o dalla voglia di stupire tutti. In questo caso, le emozioni saranno ben diverse e sicuramente positive.

Sognare di sposarsi con un abito sporco

A volte l’abito da sposa che si indossa in sogno può essere inizialmente bianco salvo poi cambiare colore e diventare nero o sporco e lacero. In tal caso è chiaro che chi sogna teme qualcosa o di se o della persona che ama.

Riguardo se stessi, il problema potrebbe essere una mancanza di fiducia o una sensazione di non essere all’altezza della vita a due o della presa di responsabilità che questa comporta. In alcuni casi, però, il sogno può indicare anche una paura di affidarsi completamente ad un’altra persona o una scarsa fiducia verso il partner.

Come sempre, anche in questo caso, saranno le emozioni provate sia durante il sogno che al risveglio a fare la differenza.

Sognare di sposarsi con un abito tradizionale

Più in generale, l’abito da sposa indica un romanticismo di fondo che si mescola alla voglia di cambiamento. Ovviamente a delineare il simbolismo del sogno sarà ancora una volta lo stato d’animo del sognatore.

Qualora durante il sogno ci si sentisse in ansia o con la voglia di scappare, forse il subconscio sta indicando che non si è ancora pronte per il grande passo. Se, invece, le emozioni sono positive, il messaggio è sicuramente positivo e in grado di offrire una panoramica su come potrebbe essere il matrimonio in futuro.

Cosa accade quando ad indossare l’abito da sposa nero è una cara amica

A volte l’abito da sposa viene indossato da una cara amica. In tal caso il sogno può indicare un cambiamento (o la paura dello stesso) che sta per toccare qualcuno a noi vicino. La presenza di un abito nero può quindi indicare la voglia di stare vicino a chi si ama o di proteggerlo da qualcosa che a livello subconscio si è notato ma che ancora non si è in grado di vedere in modo chiaro da svegli.

Sogni e numeri

Per chi ha voglia di giocare i numeri di ciò che sogna, il numero che comunemente si associa all’abito da sposa è il 69.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.