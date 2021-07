Sognare di nuotare può avere diversi significati. Scopriamo quali sono i più importanti e qual è il messaggio che vuole trasmetterci il subconscio.

Quando si sogna di nuotare, i simbolismi insiti in ciò che si vede e si percepisce nel mondo onirico sono davvero tanti. Dopotutto si nuova dell’acqua che da sempre rappresenta sia l’inconscio che la parte femminile. Un elemento primordiale, da cui ha origine la vita e senza la quale la stessa vita non può esistere. Elemento che pertanto assume significati mai scontati e che vale sempre la pena analizzare.

Come ovvio che sia, muoversi al suo interno o sulla sua superficie può quindi rappresentare qualcosa di importante. Qualcosa che tende a cambiare in base al periodo che sta vivendo il sognatore ma anche in base alle emozioni che si trova a provare.

Che significato ha sognare di nuotare

Tra i simbolismi più importanti legati al nuoto nei sogni ci sono sicuramente quelli legati al mondo interiore del sognatore. Sognare di nuotare può quindi essere un modo di entrare maggiormente a contatto con emozioni legate alla sfera emotiva e può al contempo rappresentare un bisogno di rientrare in connessione con se stessi o con una parte importante di se, come ad esempio la propria femminilità.

Al contempo può rappresentare un tentativo di resistere ad una situazione difficile e alla quale ci si deve adattare nonostante tutto. Un restare a galla che attraverso il nuoto indica la ferma volontà di farcela.

Al contrario, trovarsi in acqua e non riuscire a nuotare può indicare scarsa autostima o bassa consapevolezza di se, di ciò che si è delle tante potenzialità che invece andrebbero riconosciute e messe in campo. Imparare a nuotare rappresenta un miglioramento in tal senso. Indica, infatti, che il sognatore inizia a prendere consapevolezza di se e delle sue emozioni e che pian piano si avvia a riconoscerle e ad affrontarle nel modo corretto.

Sognare in acque tranquille. Il messaggio da parte del subconscio

Quando in sogno si nuota in un mare limpido o una piscina piacevole, probabilmente ci si sta connettendo con il proprio io. Una sorta di carica mentale che avviene in sogno e che aiuta ad acquistare calma, fermezza e sicurezza in se.

Ne è la prova il fatto che al risveglio ci si sente come rigenerati, più sereni e con una sensazione piacevole seppur inafferrabile. Sensazione che solitamente può durare anche per tutta la giornata.

Cosa significa sognare di nuotare in acque agitate

Quando nel sogno il mare è agitato (a volte può accadere anche se si sogna di nuotare in piscina), il subconscio sta trasmettendo una paura inconscia di non farcela. Le emozioni della vita reale sono probabilmente così forti da soffocare il sognatore che nel mondo onirico cerca di far pace con le proprie sensazioni, trovandosi però ancora una volta travolto da essere.

Un sogno che rappresenta un bisogno di fermarsi, tornare in superficie e cambiare visione delle cose. E ciò perché, probabilmente, da svegli ciò non si sta facendo nel modo corretto. In genere ci si risveglia di colpo e con un senso di angoscia che probabilmente verrà via solo dimostrando di aver compreso il messaggio ricevuto in sogno.

Se la difficoltà a nuotare si ha invece in acque basse o fangose, il significato è simile. Più che di essere travolto dalle emozioni, il sognatore si trova però impantanato in qualcosa che è più grande di lui e che fatica a gestire. Un po’ come quando si sogna di trovarsi immersi nelle sabbie mobili.

Cosa significa sognare di nuotare circondati da pesci?

I pesci possono rappresentare delle idee o delle situazioni particolari. Se sono colorati, piacevoli e amichevoli, rappresentano creatività e progetti fortunati. Quando invece sono minacciosi, forse si teme di perdere il controllo di se o di alcune situazioni che si stanno affrontando nella vita di tutti i giorni. Anche in questo caso, quindi, il messaggio del subconscio potrebbe essere quello di fare chiarezza e di capire dove ci si trova, cosa si desidera e in che direzione si sta andando.

In conclusione, nuotare nei sogni ha un significato simbolico importante e che per questo vale sempre la pena analizzare con cura. In questo modo si può infatti migliorare sia il rapporto che si ha con se stessi che quanto sta avvenendo nella vita di tutti i giorni. Un modo per cogliere eventuali campanelli d’allarme a cui stare attenti per non soccombere, e tutto traendo energia dalla propria forza vitale.

Sogni e lotto

Per chi oltre al significato dei sogni è interessato ai numeri da giocare, nuotare si associa generalmente al numero 33.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.

