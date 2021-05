Elodie sbotta dalla vasca da bagno: “Rompete il caz*o in tanti modi”

Elodie ancora una volta si conferma la regina indiscussa del web. Il suo ultimo video ha mandato in tilt gli utenti della rete.

Elodie, oltre ad aver conquistato il pubblico della rete grazie alla sua bella voce e ai pezzi orecchiabili, si conferma uno dei personaggi del momento anche grazie ai suoi modi di fare. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, infatti, durante il corso della sua carriera ha ampiamente dimostrato che non le manda di certo a dire, utilizzando anche dei modi coloriti che hanno contribuito a renderla iconica agli occhi degli utenti della rete a cui non è sfuggito il suo ultimo sfogo che nel giro di poche ore è diventato virale sul web. Che cosa è successo?

La compagna di Marracash si è ritrovata sul suo telefono uno strano messaggio che le comunicava che qualcuno si era connesso da Milano sui suoi account social e che la invitava, nel caso non fosse stata lei stessa ad effettuare l’accesso, di cliccare sul link per cambiare la sua password ed impedire che qualcuno potesse appropriarsi dei suoi dati. La cantante ha prontamente intuito che in realtà si trattava di una truffa ed ovviamente non ha cliccato sul link in questione. Lo sfogo di Elodie su quanto è accaduto, come anticipato, ha conquistato il popolo della rete. Ecco perché.

Tentano di truffare Elodie sui social: la sua reazione diventa virale

Elodie ha deciso di sfogarsi in merito a quanto accaduto caricando una breve clip su Instagram mentre si trova nella vasca, intenta a farsi un bagno rilassante che purtroppo ha assunto tinte che ben poco hanno a che fare con quello che doveva essere qualcosa riguardante il relax. La cantante, infatti, ha prima confidato che dello strano messaggio che l’è stato recapitato e poi ha subito sottolineato che aveva intuito e scoperto che si trattasse di una truffa ai suoi danni.

“Ho appena scoperto che è una truffa” ha esordito la cantante, che ha da poco compiuto gli anni ricevendo una dedica speciale da parte del suo compagno Marracash. “Siete capaci di rompere il cazz* in molteplici modi“ ha poi sbottato l’artista, strappando in maniera inevitabile un sorriso agli utenti della rete che hanno avuto modo di potere la clip in questione, che trovate in fondo all’articolo. “Questo vi fa onore, però” ha poi concluso.

La clip in questione è stata subito ripresa da numerosi portali che l’hanno reso un vero e proprio meme che è subito diventato virale sul web.

Ancora una volta, Elodie è riuscita a conquistare gli utenti della rete con i suoi modo sempre schietti e sinceri e mai senza filtri. Nemmeno su Instagram.