Stefano De Martino, la confessione che non ti aspetti: “L’ho rubato!”

Stefano De Martino ha deciso di venire allo scoperto, rivelando quello che non aveva mai raccontato prima.

Stefano De Martino ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori. In quanto ha deciso di posare insieme a suo figlio, il piccolo Santiago, per un servizio fotografico di Vanity Fair dove per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista raccontandosi come non mai prima d’ora al grande pubblico che da sempre l’ha sostenuto.

Stefano ha parlato del rapporto con suo figlio, del suo amore per la danza e della consapevolezza di essere portato ad essere più uno showman che unicamente un ballerino, ma non solo. Durante il corso dell’intervista, l’ex di Belen Rodriguez ha fatto una confessione del tutto inattesa e riguarda colei che lo ha scoperto: Maria De Filippi.

De Martino non ha potuto fare altro che spendere bellissime parole nei suoi confronti, confidando di aver capito, stando a contatto con lei, qual è il suo segreto e di averlo fatto suo. “Gliel’ho rubato“ ha raccontato al giornalista che lo ha intervistato.

Maria De Filippi: Stefano De Martino parla del loro rapporto

Stefano De Martino ha raccontato che Maria De Filippi è proprio come la si vede sul piccolo schermo degli italiani. Una donna che dedica anima e corpo al suo lavoro, tanto da sacrificare ogni altro aspetto del suo privato. Una persona che mette tutta se stessa e vuole che il prodotto offerto al suo pubblico, che durante la scorsa stagione le ha permesso di collezionare veri e propri ascolti record, sia perfetto.

“Ha il suo segreto e ho imparato anche io da lei” ha esordito Stefano De Martino su Maria De Filippi. “Lei è una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita“ ha spiegato. “Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca” ha aggiunto, rivelando quello di cui il pubblico non era a conoscenza ma che forse immaginava data la sua passione per quello che fa. “Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione” ha spiegato. “È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa” ha confidato il bel conduttore partenopeo e le premesse per una carriera al top sembrano esserci davvero tutte.

Stefano De Martino ha confidato che in Maria De Filippi vede il suo punto di riferimento professionale ed aspira a diventare proprio come lei. Come anticipato, però, con calma e determinazione siamo sicuri che anche lui riuscirà a raggiungere importanti traguardi. Basti soltanto vedere il lavoro egregio che ha fatto durante la conduzione di Made in sud e Stasera tutto è possibile.