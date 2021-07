Come copiare il sexy chic mini dress di Elisabetta Canalis senza spendere una fortuna

Bellissima lo è sempre stata ma il fatto di essere ancora così in forma non è da tutte, anzi! Oggi però di Elisabetta Canalis analizzeremo un abito bianco con dettaglio cut-out (in linea con le tendenze dell’estate) postato recentemente sulla sua pagina Instagram. Scopriamo stilista, prezzo e come abbinarlo.

La showgirl nata a Sassari ma ormai statunitense, vive a Los Angeles da svariati anni. Sposata con il chirurgo ortopedico Brian Perri con il quale ha una figlia, Skyler Eva, ha molti follower su Instagram (2,9 milioni) e, tra le altre cose, lavora anche come influencer. L’outfit più elegante e chic di luglio è quello bianco – nella foto seguente – indossato a Milano. Il brand è inglese e molto all’avanguardia, mai volgare e si distingue per la misurata originalità.

Ecco quanto costa il mini abito bianco di Elisabetta Canalis

Il vestito di Elisabetta porta la firma di Stella McCartney. Il modello Conscious costa 1295 euro ma su Farfetch si trova attualmente scontato del 35% a 842 euro. Ruches, scollo rotondo, maniche a 3/4, chiusura laterale con zip nascosta e lunghezza sopra il ginocchio. Il cotone lascia respirare la pelle ed è perfetto per i caldi pomeriggi estivi. Altra scelta vincente dell’ex velina di Striscia La Notizia è il poco make-up, per un effetto naturale e caldo.

Bershka ha creato un vestito corto e svolazzante bianco con cinturina in vita, spalline sottili regolabili a “x” sulla schiena che resta scoperta. Il fiocco laterale crea una sinuosa geometria ed il costo è di soli 29,99 euro. Restando più o meno in questa fascia di prezzo ci sono Guess con l’abito Ingrid, attillato con ricamo e drappeggi, a 74,90 euro e Pinko con un vestito bianco a scollo rotondo, senza maniche. La particolarità è la catena dorata al collo, il nodo centrale evidenzia il punto vita slanciando la figura. Costa 99 euro.

Elisabetta si trova nella sua casa in Sardegna dove solitamente trascorre buona parte delle vacanze estive e non perde occasione per mostrarsi in bikini, sorridente con la figlia e le amiche. Si rilassa in vista del programma che condurrà da settembre su Tv8, “Vite da Copertina”.

Mentre continuiamo a monitorare i look dei vip, ricordate che quando si è sane e in forma si è stupende anche in abiti da 20 euro. A far la differenza siamo sempre e solo noi.

Silvia Zanchi