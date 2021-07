Il tortino di alici con formaggio è un piatto che rispetta appieno tutti gli ingredienti;: un antipasto goloso senza fatica

Il tortino di alici con formaggio è un secondo perfetto soprattutto nelle calde serate estive. Un piatto che può essere presentato sia come antipasto che come secondo oppure come piatto per un apiricena o buffet. Un piatto che vince per il gusto e che la semplicità che conquisterà tutti. Un tortino che vede protagonisti le alici, i pomodori pachino, il formaggio fresco e il pangrattato.

Ingredienti:

500 g alici

150 g pomodori Pachino

150 g formaggio fresco

1 spicchio di aglio

200 g pangrattato

15 g pinoli

15 g capperi sotto sale

50 g prezzemolo

timo

maggiorana

olio d’oliva

aceto

sale

pepe

Preparazione del tortino di alici con formaggio

La preparazione di questo piatto è abbastanza veloce, basta procurarsi gli stampini anche usa e getta per preparare i tortini. Per prima cosa laviamo le alici con acqua e aceto e tamponiamole in modo da asciugarle.

Prendiamo gli stampini, mettiamo sul fondo un goccio di olio e il pangrattato, poi uno strato di alici.

Prendiamo i pomodori e tagliamoli a cubetti, poi facciamo la stessa cosa con il formaggio. Una volta che abbiamo foderato i nostri stampini con le alici, mettiamo un cucchiaio di pomodorini, di capperi, pinoli, formaggio e aromi. Copriamo con uno strato di alici e prima di mettere gli stampini in forno cospargiamoli con olio extravergine, in modo che il pesce non rimanga asciutto.



Mettiamo i nostri tortini in forno a 180 gradi per 20 minuti. Se vogliamo che siano più croccanti, lasciamo qualche minuto in più in modo che risultato bene dorati.