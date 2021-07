Emma Marrone ritrova il sorriso: l’uomo che le ha rubato il cuore

By

Emma Marrone, serena e felice, si mostra in compagnia dell’uomo che riesce a strapparle sempre un sorriso. La foto conquista i fan.

Emma Marrone torna a sorridere e lo fa in compagnia di un amico vero che, entrato nella sua vita lo scorso anno, riesce a rallegrare sempre le sue giornate. Bellissima, super impagnata con il lavoro, Emma, tra una tappa del Fortuna Tour e una giornata di lavoro a X Factor per preparare la nuova edizione, si concede anche delle piacevoli serate in compagnia degli amici.

Insieme alle persone che ha scelto di avere intorno, Emma trascorre i suoi momenti liberi spensierata e godendosi le cose semplici come una tranquilla cena tra amici. Tra quest’ rientra anche la persona che è riuscita a strapparle un meraviglioso sorriso che ha regalato poi ai suoi fan.

Emma Marrone, l’amicizia con Hell Raton conquista tutti

L’amicizia, nella vita di Emma, è fondamentale come l’amore. Da più di dieci anni sulla cresta dell’onda, la cantante salentina ha instaurato legami veri con molti suoi colleghi. I legami speciali sono quelli che ha con Alessandra Amoroso che ha anche partecipato al suo concerto, con Elisa, ma anche con Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gabriele Muccino che ha creduto nel suo talento di attrice e tanti altri.

Ad entrare nella sua cerchia di amici, recentemente, è stato Hell Raton con cui ha condiviso l’esperienza come giudice di X Factor nella scorsa edizione del talent show di Sky. Con Hell Raton, così come con Mika con cui si è concessa una piacevole serata e con Manuel Agnelli, Emma sta attualmente lavorando per scegliere i concorrenti di X Factor 2021.

Con Hell Raton, come potete vedere dalla foto più in alto, è nata una bella amicizia. “Voler bene a qualcuno”, scrive la cantante salentina taggando il profilo Instagram di Hell Raton. A X Factor, dunque, Emma ha trovato una nuova famiglia dopo quella originale e quella di Amici dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica.