Emma Marrone in versione sirenetta: in barca incanta tutti, foto

Emma Marrone, dopo le ultime fatiche live, si rilassa godendosi una giornata in barca: in bikini, la cantante salentina incanta tutti, foto.

Meritato relax per Emma Marrone che, dopo essere tornata ad esibirsi live, si gode il mare italiano. In barca, insieme all’amica-manager Francesca Savini, la cantante salentina ricarica le energie in vista di nuovi impegni professionali. Nonostante la mancanza dei concerti a causa della pandemia che l’ha costretta a rimandare di un anno la festa per i suoi primi dieci anni di carriera, Emma non si è fermata un attimo.

Dopo il duetto con l’amica Alessandra Amoroso sulle note di “Pezzo di cuore”, ha lavorato al Fortuna Tour che l’ha portata ad esibirsi sul palco dell’Arena di Verona regalandosi e regalando ai suoi fan delle serate speciali durante le quali ha ripercorso dieci anni di carriera.

Poi il ritorno sul set con Gabriele Muccino per ‘A casa tutti bene – La serie’, primo progetto televisivo del regista, la pubblicazione del “Best of” contenente alcuni dei suoi più grandi successi e il duetto con Loredana Bertè. Un periodo intenso per Emma che ha scelto così di rilassarsi al mare incantando tutti.

Emma Marrone, relax in barca: con il bikini color corallo è una favola

In bikini, Emma che si è lasciata andare ad un bellissimo ricordo, si gode il sole in barca e sfoggia un fisico che incanta tutti. Con un look totalmente al naturale con il viso senza un filo di trucco e i capelli biondi bagnati dall’acqua salata del mare, la cantante salentina è sempre più bella.

Nel corso degli anni, Emma ha cambiato diverse volte look passando dal caschetto ai tagli più corti e sbarazzini fino a sfoggiare capelli più lunghi come quelli che ha adesso.

“Felice come una bambina di 9 anni. Sempre grata”, scrive a corredo di una serie di foto scattate in barca. Francesca Favini, poi, ha anche pubblicato un video in cui la cantante si rilassa totalmente sfoggiando anche alcuni dei suoi tatuaggi più belli.



Tanti i commenti dei fans, ma anche degli amici tra cui spicca anche quello di Elisabetta Canalis. “Aaaaaazzzz”, ha scritto la Canalis sotto le foto di Emma al mare con la quale si era concessa un pranzo in quel di Milano dopo il suo rientro in Italia dagli Stati Uniti.