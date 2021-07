Come tagliare 500 calorie al giorno, senza troppi sforzi, con queste dritte furbe

Uno dei metodi per dimagrire è tagliare calorie: ecco come eliminarne fino a 500 al giorno senza troppi sforzi con queste dritte furbe.

Perché spesso molte persone vogliono eliminare dalla dieta fino a 500 calorie al giorno? Perché all’incirca bruciando questa quantità di calorie si arriva a perdere fino a quasi un chilo a settimana. Se si pensa nel giro di un mese ecco tolti 4 chili.

Naturalmente questi sono solo consigli che non vogliono sostituirsi al parere di un nutrizionista, che è sempre bene interpellare, perché ci indirizzerà verso una dieta sana ed equilibrata. Inoltre, prima di sottoporsi a una dieta è sempre bene consultare il parere del proprio medico di fiducia.

Detto ciò, ecco come tagliare 500 calorie al giorno senza fare troppi sforzi ma seguendo alcune dritte furbe e tornare in forma.

Ecco come tagliare 500 calorie al giorno senza sforzi

Quando si decide di perdere peso spesso ci sottoponiamo a diete o sedute di fitness massacranti. Dovremmo invece fare tutto in maniera equilibrata e tenere conto di alcuni accorgimenti che ci possono aiutare a tenere sotto controllo il peso.

Scopriamo allora come tagliare fino a 500 calorie al giorno così da perdere all’incirca quasi un chilo a settimana senza sforzi eccessivi e senza faticare.

1) Panini aperti. Se siamo soliti pranzare fuori evitiamo il classico panino, peggio ancora se spalmato all’interno di maionese o altre salse caloriche. Togliendo il pane, specie se farcito, possiamo tagliare anche più di 500 calorie.

2) Attenzione agli aperitivi. Con l’estate sempre più spesso capita di farli ma attenzione ai drink: pensate che solo una pina colada contiene arriva a oltre 600 calorie. Meglio allora uno spritz, con 90 calorie ve la cavate.

LEGGI ANCHE –> Come eliminare 400 calorie al giorno con piccoli ritocchi: dalla dieta all’attività fisica

3) Caffè nero. Una tazzina di caffè apporta solo 1 caloria: ma occhio a berlo con una tazza di latte, in quel caso se lo scegliamo anche intero possiamo arrivare anche a 150 calorie. Non considerando lo zucchero si sale a oltre 200. Se due volte al giorno beviamo caffè nero e via ecco tolte altre 500 calorie circa.

4) Caffè con ghiaccio. Sempre per restare in tema caffè. Se vi piacciono cappuccini,e altre tipologie di caffè macchiato con l’aggiunta anche di cacao e cioccolato evitate. Piuttosto preferitelo con un cubetto di ghiaccio. Molto più dissetante e a zero calorie.

5) Mangiare piano. Masticare lentamente ti farà sentire subito più sazio e sarai più portato a mangiare inevitabilmente di meno perché avvertirai prima la sensazione di pienezza.

6) Acqua e limone. Se la voglia di una bibita gassata non ti passa preferisci acqua e limone. Per ogni lattina evitate avrai risparmiato fino a 200 calorie.

7) Evita l’asporto tutti i giorni. Cucinando a casa potrai risparmiare molte calorie. Mangiare in casa vi permetterà di scegliere voi stessi cosa utilizzare per cucinare e le quantità.

8) Evita di stare sempre seduto. Le persone sedentarie accumulano inevitabilmente più chili. Approfitta all’ora della pausa pranzo per fare una passeggiata.

9) Doggy bag. Anche se qui in Italia non è una pratica ancora comune, quando vai al ristorante chiedi di poter portare a casa il cibo che non sei riuscito a finire. Eviterai sprechi e in più non mangerai oltre le tue possibilità.

Questi sono solo alcuni piccoli accorgimenti. Il consiglio per perdere peso è sempre quello di affidarsi a un professionista.