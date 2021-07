Il Festival del Cinema di Cannes è tornato! Ecco i look più glamour e i red carpet più sfavillanti!

Nel 2020 non si è tenuto, a causa della pandemia, l’annuale incontro con il cinema al Festival i Cannes. Quest’anno, è tutta un’altra storia! Ecco che ritorna il Festival del Cinema di Cannes, con film d’autore e look da sogno!

Il 2020 è stato un anno molto difficile: tutto ciò che faceva parte della nostra normalità, della nostra quotidianità è venuta meno. Tutto è stato messo in discussione, dalla cosa più semplice a quella più complessa.

Di questo momento di instabilità e paura, ne hanno risentito tutti i settori: la moda non ha potuto fare le sfilate con il pubblico in presenza, i concerti sono stati annullati e creati in maniera virtuale, e i cinema erano chiusi.

Proprio per quanto riguarda il cinema, anche i vari festival, che si sarebbero dovuti tenere, sono stati annullati, per via delle restrizioni causate dalla pandemia. E questo è il caso del Festival di Cannes del 2020, che non si è potuto svolgere proprio a causa delle varie restrizioni poste per evitare il dilagarsi della pandemia.

Ma il 2021 è un altra storia: è l’anno della ripartenza. Sono ripartiti alla carica tutti i settori, e il cinema non è da meno.

È tornato, dopo un anno d’assenza, il Festival del Cinema di Cannes, e insieme ad esso i film d’autore, le feste, le interviste, ma soprattutto i Red Carpet!

Il festival di Cannes è iniziato il 6 luglio scorso, e terminerà il 17 luglio, ma il materiale fashion che ci sta regalando è già degno di una guida di stile!

Perché a noi fashion victim interessa solo una cosa: scovare il look più glamour, scintillante e da sogno di tutto il festival!

E allora partiamo con questa guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sui look del Red Carpet del Festival di Cannes!

Ecco i Red Carpet più IN e OUT del Festival del Cinema di Cannes 2021!

Iniziamo alla carica con il look più sfavillanti del Red Carpet di Cannes 2021:

Eva Herzigova : il suo è un look luccicante, d’effetto, che mostra la voglia di ritornare a vivere e festeggiare, come un tempo. La modella ha indossato un completo di Alberta Ferretti composto da un top bianco con schiena nuda e rouches sul collo e décolleté, un pantalone vita alta a palazzo nero tempestato di paillettes e un sandalo aperto nero. Femminilità, audacia e stile in un unico outfit per Eva Herzigova.

: il suo è un look luccicante, d’effetto, che mostra la voglia di ritornare a vivere e festeggiare, come un tempo. La modella ha indossato un completo di composto da un top bianco con schiena nuda e rouches sul collo e décolleté, un pantalone vita alta a palazzo nero tempestato di paillettes e un sandalo aperto nero. Femminilità, audacia e stile in un unico outfit per Eva Herzigova. Bella Hadid : la super model indossa un abito lungo bianco, con scollatura a cuore e un velo nero che lega il vestito al collo. Lo stesso velo nero è stato applicato sul retro del vestito a formare uno strascico lungo e d’effetto. L’abito è firmato Jean Paul Gaultier , e rende la bellissima super model Bella Hadid da perfetta e terrena a eterea e divina!

: la super model indossa un abito lungo bianco, con scollatura a cuore e un velo nero che lega il vestito al collo. Lo stesso velo nero è stato applicato sul retro del vestito a formare uno strascico lungo e d’effetto. L’abito è firmato , e rende la bellissima super model Bella Hadid da perfetta e terrena a eterea e divina! Ester Exposito : L’attrice spagnola, star di Elite, serie TV di Netflix che ha spopolato in tutto il mondo, indossa un abito viola di Etro . Più che un abito è un due pezzi, composto da un crop top viola in seta, incrociato sulla scollatura e legato intorno al collo da due laccetti, pancia scoperta, e una gonna lunga in velo con spacco centrale. L’attrice spagnola può permettersi di tutto, ma questo non è proprio il look che si addice ad un’occasione importante come il Festival Di Cannes.

: L’attrice spagnola, star di Elite, serie TV di Netflix che ha spopolato in tutto il mondo, indossa un abito viola di . Più che un abito è un due pezzi, composto da un crop top viola in seta, incrociato sulla scollatura e legato intorno al collo da due laccetti, pancia scoperta, e una gonna lunga in velo con spacco centrale. L’attrice spagnola può permettersi di tutto, ma questo non è proprio il look che si addice ad un’occasione importante come il Festival Di Cannes. Jodie Foster : È lei a ricevere la palma d’oro onoraria nella 74° edizione del festival, e per l’occasione il suo stile è chic e d’effetto. Per il red carpet, l’attrice indossa un abito firmato Givenchy Haute Couture , bianco, lungo, con degli inserti sull’argento. Lei si che sa come si affronta un red carpet. Una musa ispiratrice!

: È lei a ricevere la palma d’oro onoraria nella 74° edizione del festival, e per l’occasione il suo stile è chic e d’effetto. Per il red carpet, l’attrice indossa un abito firmato , bianco, lungo, con degli inserti sull’argento. Lei si che sa come si affronta un red carpet. Una musa ispiratrice! Carla Bruni : La modella e ex first-lady francese, Carla Bruni, indossa un abito lungo scintillante monospalla sui toni dell’argento. Il suo look è firmato Celine, e ha letteralmente stregato tutti.

: La modella e ex first-lady francese, Carla Bruni, indossa un abito lungo scintillante monospalla sui toni dell’argento. Il suo look è firmato Celine, e ha letteralmente stregato tutti. Candice Swanepoel: La top model d Victoria’s Secret indossa per Etro due abiti. Il primo è una jump suit color nude, con trama fantasia cashmere brillantinata, l’altro è un abito lungo bianco, con attaccatura al collo impreziosita da pietre preziose e schiena nuda. Non uno, ma ben due look pazzeschi per la bellissima modella Candice.

Questi sono solo alcuni dei look più glamour sfoggiati fino ad adesso dalle attrici e modelle al Festival di Cannes 2021. Mancano ancora alcuni giorni al termine del Festival, e sono sicura che vedremo tanto altro stile e fashion!

Termina qui la guida di stile più glamour e sfavillante di tutto il web, incentrata sui look da sogno del Festival del Cinema di Cannes 2021!

Emanuela Cappelli