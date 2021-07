Cosa avviene quando una donna “riottiene” il controllo della propria vita, del proprio corpo, e del proprio futuro? Rinasce più luminosa che mai! Questo è il caso della cantante romana Noemi, e del suo cambio look che ha lasciato tutti a bocca aperta!

Negli ultimi mesi, esattamente dall’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, la giovane cantante romana Noemi è stata al centro di molte chiacchiere e dibattiti, tutti legati ad un solo argomento: il suo cambio look!

Andiamo per ordine: chi è Noemi? Classe 1982, romana DOC, deve la sua fortuna nel mondo del canto grazie alla partecipazione nel 2009 al talent X-Factor. Non vinse il programma, ma fu la cantante di maggior successo di quell’edizione, ottenendo addirittura un contratto con Sony Music. Ha interpretato nel 2012 la colonna sonora del film Disney Ribelle e ha partecipato a ben 6 festival di Sanremo. Durante l’ultima edizione, Noemi ha spiazzato tutti con la sua nuova canzone Glicine, e con il suo nuovo look.

Ma perché il suo nuovo look ha avuto un effetto così impattante nel mondo del web? E quali sono stati nello specifico i cambiamenti così radicali della cantate Noemi? La protagonista della nostra guida di stile di oggi ha raccontato ad un intervista per il giornale Grazia di come lei “cercasse solo la sua armonia”. Si sentiva “in crisi, sballottata, in balia degli altri. Volevo cambiare”. Continua dicendo che “le mie scelte sarebbero state decisive per i prossimi dieci anni”. Non a caso, il 5 marzo scorso è uscito il suo nuovo album, intitolato proprio “Metamorfosi”.

Quindi abbiamo di fronte a noi una donna di indiscutibile talento che, ad un certo punto della sua vita, ha avvertito che qualcosa non andava. Aveva bisogno di ritrovare se stessa, e per farlo ha instaurato un nuovo rapporto con il suo corpo, basato sulla fiducia e rispetto reciproco.

Leggi anche: Selena Gomez posa in costume. Le immagini fanno parlare tutto il web. Cosa è successo?

Cosa ne è scaturito da tutto ciò? La rinascita, come una fenice! Una nuova donna, dalla fisicità esile ma potente, dagli occhi che guardano dentro e dalla voce sempre più emozionante!

In tutto ciò non dobbiamo tralasciare una parte fondamentale, se non la più importante della guida di stile di oggi: Noemi è diventata anche un icona di fashion e sensualità!

I suoi nuovi look sono trendy e ben riconoscibili: seguono un filone tematico e stilistico, che danno alla sua persona ancora più carattere!

E allora iniziamo ad addentrarci in questa guida di stile, studiando e analizzando con la lente d’ingrandimento i look di Noemi!

Noemi e la sua rinascita! Ecco i look più trendy che hanno sancito al grande pubblico la nuova Noemi!

Ho riassunto qui per voi una serie di look sfoggiati in maniera esemplare da Noemi, che ribadiscono il suo cambio look! Noi li vedremo e li analizzeremo soprattutto da un punto di vista stilistico e strettamente della moda! Iniziamo:

crop top e pantalone a vita bassa : abbiamo già detto come gli anni ’90 siano oramai ritornati alla ribalta. Ce lo dimostra anche Noemi, che sfoggia un look elegante ma trendy, con un crop top a collo alto cut-out, un pantalone taglio maschile con pinces a vita bassa color verde tiffany e una giacca taglio blazer. Stile androgino e top super femminile: ecco la giusta combo per una donna che vuole dimostrare forza e sensualità allo stesso tempo.

: abbiamo già detto come gli anni ’90 siano oramai ritornati alla ribalta. Ce lo dimostra anche Noemi, che sfoggia un look elegante ma trendy, con un crop top a collo alto cut-out, un pantalone taglio maschile con pinces a vita bassa color verde tiffany e una giacca taglio blazer. Stile androgino e top super femminile: ecco la giusta combo per una donna che vuole dimostrare forza e sensualità allo stesso tempo. abiti longuette : gli abiti longuette sono quei modelli generalmente aderenti, che arrivano almeno sotto al ginocchio. Da Sanremo, momento in cui la bella e brava Noemi si è mostrata in questa nuova luce, ha sempre utilizzato abiti aderenti e particolarmente femminili. In più occasioni, Noemi, ha indossato abiti longuette. Lo ha utilizzato nero, classico, accessoriato però da un sandalo con tacco di color giallo. Semplice, elegante e di effetto. Poi l’abbiamo vista con un abito aderente midi completamente rivestito di paillettes fucsia: eleganza e divertimento di pari passo. Infine, Noemi ha sfoggiato un abito bustier color rosa pesca che ha lasciato tutti senza parole. Il corpetto le metteva in risalto il décolleté e il punto vita, la gonna aderente midi mostrava sensualità senza ricadere nella volgarità, e le décolleté a punta bianche sancivano lo stile della nuova icona di moda e fashion, Noemi.

: gli abiti longuette sono quei modelli generalmente aderenti, che arrivano almeno sotto al ginocchio. Da Sanremo, momento in cui la bella e brava Noemi si è mostrata in questa nuova luce, ha sempre utilizzato abiti aderenti e particolarmente femminili. In più occasioni, Noemi, ha indossato abiti longuette. Lo ha utilizzato nero, classico, accessoriato però da un sandalo con tacco di color giallo. Semplice, elegante e di effetto. Poi l’abbiamo vista con un abito aderente midi completamente rivestito di paillettes fucsia: eleganza e divertimento di pari passo. Infine, Noemi ha sfoggiato un abito bustier color rosa pesca che ha lasciato tutti senza parole. Il corpetto le metteva in risalto il décolleté e il punto vita, la gonna aderente midi mostrava sensualità senza ricadere nella volgarità, e le décolleté a punta bianche sancivano lo stile della nuova icona di moda e fashion, Noemi. colori pastello: gli occhi color mare e i capelli rosso fuoco di Noemi sono stati abilmente messi in risalto da una serie di colorazioni pastello, che hanno creato dei contrasti perfetti per mettere in risalto la bellezza naturale della cantante. Il rosa pesca, il verde salvia e il fucsia, oltre ad essere dei colori moda, sono perfetti se, come Noemi, hai una carnagione chiara con i capelli rossi. I colori pastello doneranno luce al tuo viso, senza caricarlo troppo!

Il cambio look della cantante Noemi è agli occhi di tutti, ma ciò che lei ci vuole comunicare è come abbia ritrovato un dialogo con il suo corpo, e quindi con la sua mente.

Non bisogna necessariamente dimagrire e diventare delle modelle per stare bene con noi stesse: bisogna accettarsi e capire chi siamo e chi vogliamo diventare, come donne! Una volta capito ciò, lottiamo per diventare quello che siamo dentro di noi, senza cambiare per rispecchiare uno stereotipo di beauty del momento! Perché ogni corpo è bello per quello che è: racconta una storia, la nostra, che è unica e inimitabile!

Termina qui la guida di stile di CheDonna che ha visto come protagonista la cantante Noemi!

Noi ci rivediamo (virtualmente) qui, ogni giorno, a parlare di moda, attualità, gossip e società.

Per essere sempre alla moda, e aggiornate su tutto quello che ci accade!

Emanuela Cappelli