Selena Gomez posa in costume. Le immagini fanno parlare tutto il web. Cosa è successo?

Cosa avviene quando una star del calibro di Selena Gomez si mostra in costume, naturale e con un corpo “reale”? Le immagini fanno il giro del mondo, e del web! Ecco cosa è successo alla star, cantante e attrice, Selena Gomez!

Nel 2021, anno in cui una pandemia globale è riuscita a mettere a tappeto la quotidianità delle persone di ogni luogo del mondo, dove si combatte per maggiori diritti e libertà, dove il bodypositive fa più trending del bodyshaming, una foto di una donna in costume fa il giro del web e diventa l’argomento di conversazione “digitale” del momento.

Cosa è successo? E cosa si vedeva in questa foto? Ma soprattutto, chi era la protagonista di questa foto?

Iniziamo con ordine: il soggetto di queste foto che hanno fatto il giro del mondo è Selena Gomez, cantante e attrice di fama mondiale, che su Instagram conta 242 milioni di follower.

Selena Gomez ha recentemente posato per un brand di costumi chiamato “La’Mariette” in cui veniva fotografata in modo naturale e con un fisico non da influencer di Instagram ritoccato fino all’ultimo cm. Anzi, ha mostrato le sue curve con orgoglio, sensualità e femminilità, normalizzando un tipo di fisicità che oggi giorno, sui social ma anche sulle copertine dei giornali di moda, non è ancora accettato.

La stessa Selena Gomez scrive sulla caption della foto che lei stessa ha postato sul suo feed Instagram, che la ritraeva indossare un costume La’Mariette, queste parole:”what I love about this brand is that it celebrates women who love their bodies uncondittionally giving themselves the grace they deserve“. Tradotto: “Ciò che amo di questo brand è che celebra le donne che amano il loro corpo senza condizioni, dando loro l’eleganza che meritano”.

Questo si che è un ottimo messaggio di body-positive da far passare attraverso quel mondo di comunicazione così diretta e veloce che è il mondo dei social media!

Ma facciamo un passo indietro: chi è Selena Gomez?

Classe 1992, Selena Gomez è una cantante e attrice americana, che deve il suo successo ai ruoli che ha interpretato per Disney Channel quando era ancora adolescente. Dal 2008 ha recitato in moltissimi film di successo, come Another Cindarella Story e I maghi di Waverly: il film, che hanno fatto crescere ancora di più la sua popolarità. Dal 2009 pubblica tre album con la sua ex-band, i Kiss & Tell, e dal 2013 inizia la sua carriera da cantante solista. Il successo da cantante continua a gonfie vele, ricevendo addirittura nel 2017 il premio Billboard Donna dell’anno.

Quello di cui non oggi parleremo, è, come sempre lo stile della protagonista di questa guida di stile, ossia Selena Gomez!

Stile, look e outfit di Selena Gomez. Tutto quello che c’è da sapere sulla cantante e attrice più trendy del momento!

Parlando innanzitutto del brand di costumi La’Mariette, per cui ha posato, che modelli offre? E quanto costano?

la linea che vede come protagonista della campagna pubblicitaria Selena Gomez, comprende una serie di costumi che hanno tutti lo stesso tessuto e colore. Base viola e fantasia effetto “medusa” sui toni del verde e dell’arancio. Esistono modelli interi, dal costo di $ 119.00, e due pezzi, con svariate forme per il “top”, prezzo massimo $63.00, e per il “bottom”, prezzo massimo &49,00.

Linea di costumi non male, prezzi decisamente troppo alti.

Ma questo non è quello che a noi interessa principalmente: noi vogliamo studiare lo stile della bella e brava Selena Gomez! E allora ecco qui per voi una piccola selezione di alcuni street look quotidiani della protagonista di oggi!

abito midi a portafoglio: per ottenere un outfit estivo, ma chic, il vestito midi a portafoglio è la scelta migliore. Selena Gomez ne indossa un modello base scura con fantasia a fiorellini piccoli, abbinato ad un paio di sneaker bianche e una pochette griffata. Semplice e trés chic!

per ottenere un outfit estivo, ma chic, il vestito midi a portafoglio è la scelta migliore. Selena Gomez ne indossa un modello base scura con fantasia a fiorellini piccoli, abbinato ad un paio di sneaker bianche e una pochette griffata. Semplice e trés chic! t-shirt, jeans e ankle boot : ecco un altro look da copiare alla lettera. T-shirt stampata del gruppo rock AC/DC, jeans straight a vita alta e ankle boot nero in pelle dalla punta quadrata. Questo è il look che dall’estate all’inverno non può mancare nel vostro armadio.

: ecco un altro look da copiare alla lettera. T-shirt stampata del gruppo rock AC/DC, jeans straight a vita alta e ankle boot nero in pelle dalla punta quadrata. Questo è il look che dall’estate all’inverno non può mancare nel vostro armadio. long slip dress: lo slip dress, ossia l’abito sottoveste, oltre ad essere un MUST-HAVE di stagione è super versatile. Va bene per un aperitivo al mare, abbinato con un sandalo flat, oppure va bene per una cena romantica, magari con un sandalo tacco nude. Questo Selena Gomez lo sa bene, infatti viene paparazzata indossando un bellissimo slip dress nero, con scollatura a V e tacco sandalo color nude. Divina!

È chiaro come lo stile di Selena Gomez sia semplice, ma sempre trendy e super azzeccato. Assolutamente da copiare! Ottimo lavoro Selena!

Emanuela Cappelli