Pierpaolo Pretelli assente a Battiti Live. Lui svela: “C’è un pregiudizio”

Pierpaolo Pretelli non sarà presente a Battiti Live, il programma di Elisabetta Gregoraci. Il fidanzato di Giulia Salemi svela perché.

Pierpaolo Pretelli, non è di certo un mistero, ha sempre avuto una forte passione per il mondo della musica. Già prima della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha trovato l’amore con Giulia Salemi, aveva pubblicato un singolo estivo ed anche quest’anno, in collaborazione con il rapper Shade, ci ha riprovato con l’esordio del brano L’estate più calda.

Il pubblico del piccolo schermo si aspettava, e si aspetta, che l’ex velino moro di Striscia la Notizia potesse essere ospite del programma condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan, Battiti Live, per presentare il brano in questione, invece pare proprio che di Pierpaolo su quel palco non ci sarà traccia.

A rompere il silenzio a tal proposito, tra le pagine del settimanale Chi, è stato proprio il diretto interessato che ha confermato che quest’anno non lo vedremo far parte degli ospiti dello show musicale di Italia 1, affermando che dietro questa scelta c’è un forte pregiudizio nei confronti di chi proviene dal piccolo schermo, ma le cose non sembrerebbero essere proprio così: ecco perché.

Battiti Live: Pierpaolo Pretelli non ci sarà ma spunta Giacomo Urtis

Pierpaolo Pretelli ha ammesso di aver inviato la candidatura per potersi esibire all’interno del programma condotto da Elisabetta Gregoraci, ma l’esito sarebbe stato tutt’altro che positivo. Per questo motivo il fidanzato di Giulia Salemi è convinto che dietro tale scelta ci sia un forte pregiudizio nei confronti di chi viene dalla tv e prova a fare musica. Ecco che cosa ha dichiarato al settimanale curato e diretto da Alfonso Signorini:

“Se andrò a presentare il brano nel suo programma? No, diciamo che sono stato proposto, ma non è andata bene“ ha raccontato Pierpaolo, in merito alla sua assenza allo show estivo di Italia 1. “Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica” ha poi ammesso.

“Lavorerò per andarci l’anno prossimo” ha poi concluso, rispondendo anche alle diverse indiscrezioni che lo vedrebbero prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti sul primo canale pubblico. “Io a Tale e Quale Show? Mi piacerebbe, aspettiamo di sentire cosa dice Carlo Conti“.

Pierpaolo Pretelli non sarà a Battiti Live, affermando che dietro questa scelta potrebbe esserci un forte pregiudizio nei confronti di chi fa musica e proviene dalla tv. Peccato però che durante il corso del programma ci sia anche Giacomo Urtis, con cui ha condiviso l’esperienza al GF Vip, che ha presentato il nuovo singolo, Gossip. Tant’è che gli utenti della rete hanno iniziato a sospettare che dietro la sua esclusione dallo show ci sia qualche altro motivo.