Migliori abbinamenti per spuntini e merenda: ecco come associare i cibi per dimagrire

Associare i cibi in maniera corretta è importante per dimagrire: scopri i migliori abbinamenti per spuntini e merenda.

Il successo di una dieta passa anche dai giusti abbinamenti di cibi fra di loro. Abbinare infatti gli alimenti in modo corretto è un ottimo passo per raggiungere risultati nel dimagrimento.

Oltre a pesare i cibi o rispettare le prescrizioni dietetiche è importante anche saper associare i cibi fra di loro in modo da potenziarne gli aspetti nutritivi e non creando all’organismo un surplus di lavoro difficile da smaltire.

Scopriamo allora quali sono i migliori abbinamenti per spuntini e merenda e come associare gli alimenti fra di loro per dimagrire.

Ecco i migliori abbinamenti per spuntini e merenda

Non sempre è facile rispettare un dieta, pesare gli alimenti, seguire le indicazioni. Spesso diventa quasi un lavoro. Ecco che allora diventa fondamentale conoscere alcuni accorgimenti che ci aiuteranno nell’impresa di dimagrire.

Uno di questi è senza dubbio il saper associare i cibi fra di loro. Abbinando alcuni alimenti in maniera corretta ne sfrutteremo al meglio il potere metabolico e questo ci permetterà di dimagrire molto più facilmente.

È importante però in caso di patologie o disturbi come difficoltà digestive o malattie legate all’apparato digerente chiedere il parare di un medico e non affidarsi al fai da te. Inoltre, quando si decide di seguire un regime alimentare ipocalorico è opportuno chiedere il parare al proprio medico curante e affidarsi a un nutrizionista.

Detto ciò, dopo aver conosciuto i migliori abbinamenti di cibi per colazione scopriamo quali sono i migliori abbinamenti per spuntini e merenda.

Innanzitutto è bene precisare che lo spuntino o la merenda è un ottimo sistema per controllare la fame. Spezzando infatti a metà mattina con uno snack dietetico e a metà pomeriggio arriveremo ai due pasti principali, ovvero pranzo e cena sicuramente meno affamati.

Lo spuntino quindi diventa fondamentale quando si decide di mettersi a dieta: qui ti avevamo dato anche delle dritte per spuntini freschi e golosi da meno di 100 calorie.

Lo spuntino o merenda aiuta infatti a potenziare il metabolismo migliorando le capacità ossidative. Aiuta a controllare il senso di appetito, tiene a bada i picchi glicemici e potenzia le capacità termogeniche.

Quali sono allora i migliori abbinamenti per spuntini e merenda?

1) Frutta secca e frutta fresca. Una manciata di mandorle e una mela, una banana e 5-6 nocciole e così via. Il consiglio è quello di consumare sempre frutta di stagione perché molto più salutare.

2) Cioccolato fondente. Potrai concederti nello spuntino oltre alla porzione di frutta secca e fresca anche un pezzettino di cioccolato fondente. In questo modo otterrai anche antiossidanti come i bioflavonoidi famosi per le loro proprietà dimagranti.