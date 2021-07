Makeup sopracciglia: come scegliere il colore giusto

Il makeup delle sopracciglia è ormai un fondamentale del trucco al quale nessuna donna vuol rinunciare. Scopriamo come scegliere il colore più adatto con cui truccare le sopracciglia.

Avere sopracciglia ben definite e folte è un ‘must’ della bellezza femminile, soprattutto seguendo la tendenza attuale che le vuole piuttosto naturali e importanti.

Se però la natura non è stata generosa con l’arcata sopraccigliare, ecco che il makeup diventa l’alleato numero uno, a meno che non si voglia ricorrere ad un trattamento di micro blanding per avere sopracciglia perfette ogni giorno.

Makeup sopracciglia: la giusta tonalità del prodotto da utilizzare per truccarle

Il makeup per sopracciglia se da una parte resta una scelta del tutto personale, dall’altra si avvale di alcune regole generali. Il sopracciglio in natura è dello stesso colore dei capelli. Appare sempre una tonalità più chiara rispetto ai capelli naturali e, restando in accordo con il colore naturale delle sopracciglia, sarà un’ottima idea scegliere un prodotto che ne ricalchi la tonalità.

Esistono in commercio diverse linee di prodotti per sopracciglia in gel, in crema, in polvere o anche semi liquidi che sono presentati in una infinita gamma di colorazioni, basterà scegliere quella più vicina alle ciglia naturali.

->>LEGGI ANCHE: Zigomi alti e pronunciati: il segreto per crearli con il makeup!

Makeup per sopracciglia: come scegliere il colore se si hanno i capelli tinti

Oggi sono moltissime le donne che decidono di tingere i loro capelli e nel caso in cui si scelga una tonalità di colore diversa dalla propria naturale, la scelta giusta non sarà quella di eguagliare il colore dei capelli tinti, ma mantenere sempre il proprio colore naturale, in questo modo il look resterà sempre semplice e alla portata di tutti.

->>LEGGI ANCHE: Sopracciglia: gli errori da non commettere con il makeup

Come scegliere di che colore disegnare o correggere le sopracciglia: i consigli della truccatrice Giulia Bencich

La bravissima truccatrice italiana Giulia Bencich consiglia ai suoi followers come poter scegliere la tonalità di prodotto per truccare le sopracciglia.

Non vi resta che seguire i suoi consigli passo dopo passo e trovare la tonalità perfetta per truccare le vostre sopracciglia.