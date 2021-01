Emma Marrone e Alessandra Amoroso incidono una canzone insieme per la prima volta e duettano sulle note di “Pezzo di cuore”.

Due amiche, ma anche due cantanti che hanno deciso di unire il proprio talento per fare un grandissimo regalo ai fans dopo un anno in cui, causa pandemia, non hanno potuto abbracciare le persone che le sostengono come artiste e persone da più di dieci anni. Emma Marrone e Alessandra Amoroso annunciano così il duetto sulle note di “Pezzo di cuore”.

Dopo aver lanciato qualche indizio sui social negli scorsi giorni, le due cantanti salentine unite da una vera e profonda amicizia, hanno ufficializzato la collaborazione. Un annuncio che ha scatenato l’entusiasmo dei fans di entrambe che, su Twitter, si stanno scatenando con i commenti.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso: “Pezzo di cuore” già in tendenza

Con la stessa foto, Emma e Alessandra Amoroso che si sono sempre supportate sui social, hanno annunciato il duetto. “Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune: la musica”, scrive Emma.

“Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme… PEZZO DI CUORE ❤️ è la nostra canzone,la vostra canzone! Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione“, ha aggiunto la Marrone.

“PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi!”, comincia così, invece, il post di Alessandra Amoroso a cui, negli scorsi giorni, Emma aveva dedicato un messaggio.

“Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere… LA MUSICA 🎵!

Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava! Grazie mio pezzo di cuore. Inizia la nostra avventura..”, ha concluso la Amoroso.

Grandissimo l’entusiasmo dei fans che non vedono l’ora di ascoltare le voci di Emma e Alessandra, unite in un’unica canzone. “Percepire la vostra emozione la vera essenza di questa passione diventata un lavoro meraviglioso. Grazie a tutti”, ha poi aggiunto la Amoroso rispondendo ai tanti messaggi che sta ricevendo.