Giulia De Lellis stroncata dal web. Lei replica: “Essere felici non è un reato”

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un augurio per il nuovo anno sul profilo Instagram, approfittando dell’occasione per levarsi anche qualche sassolino dalla scarpa verso chi la critica.

Giulia De Lellis è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’anno che ci ha appena lasciato. Il suo nome è stato spesso al centro della cronaca rosa a causa del ritorno di fiamma, durato pochi mesi, con Andrea Damante e della nascita della sua nuova storia con l’imprenditore Carlo Beretta, ma non solo. L’esperta di tendenze è stata anche protagonista di numerose polemiche.

Basti pensare che l’ultima riguarda il Capodanno, in quanto molti l’hanno accusata di non rispettare le regole, in quanto avrebbe scelto di trascorrere le feste in Svizzera, lontano dal bel paese.

Giulia ha preferito non replicare alle continue accuse e critiche mosse dal mondo della rete, ma nelle scorse ore, non appena ha pubblicato uno speciale augurio per i suoi fan, ha scelto di levarsi qualche sassolino dalla scarpa, non mandandole di certo a dire.

Giulia De Lellis ha replicato alle critiche del web, facendo notare che essere felici non è di certo un reato.

Giulia De Lellis, il suo messaggio per i fan: “Tutto questo è per voi”

Giulia De Lellis, come anticipato, non le ha di certo mandate a dire, approfittando del momento non solo per fare i suoi più sinceri auguri ai fan, che da sempre la sostengono qualsiasi cosa lei faccia, ma rispondendo per le rime anche a chi non fa altro che criticarla sui social per qualsiasi gesto commetta.

“Sotto la mia mascherina si nasconde un sorriso perché ragazzi essere felici non è mica diventato un reato. Certo, nel mondo c’è ancora una situazione molto incerta e non posso nascondervi che fa paura anche a me, ma essere negativi e cattivi non aiuta di certo” ha esordito la De Lellis, che di recente è stata protagonista di una confessione di Sonia Lorenzini. “Io preferisco sorridere perché nel mio cuore so bene che l’amore e la positività vinceranno sempre e spero che quest’anno possa essere migliore per tutti quanti noi” ha proseguito.

“Anche per quelle persone che si sono rivelati essere peggiori, per tutti quelli che giudicano sempre senza sapere le cose ma anche per chi non ha mai perso le speranze. A tutti quelli che sono invidiosi, perché in fondo hanno un cuore anche loro” ha continuato. “Per chi ha lavorato tanto ma anche per chi si troverà qualcosa da fare. Avrete anche voi modo di rialzarvi. Per tutti quelli coraggiosi!” ha aggiunto. “Per chi è un totale disastro ma che ha un cuore d’oro. Per chi ha arriva sempre tardi ma non cerca scuse, un po’ come faccio io”.

“Per quelle persone che si alzano per aiutare chi è in difficoltà e per quelli che hanno ancora l’entusiasmo di un bambino ma i pensieri di un adulto” ha poi concluso. “Per quelli che scelgono di spegnere la televisione soltanto per fare due chiacchiere e per chi vede nero solo quando è buio” ha aggiunto. “A chi non aspetta il nuovo anno per essere migliore. Per la famiglia, gli amici, per tutti voi e noi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis su Instagram sa come lasciare il segno, centrando dritto il punto a cui mirava.