Sonia Lorenzini e Andrea Damante amanti? cos’è successo con Giulia De Lellis

Sonia Lorenzini è stata l’amante di Andrea Damante? La concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato ogni dettaglio sul suo rapporto con l’ex di Giulia De Lellis.

Sonia Lorenzini, prima di essere scelta come uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, è stata al centro della cronaca rosa in quanto il suo nome è stato associato ad una delle amanti, se non l’amante, con cui Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis.

Durante il corso della sua esperienza al GF Vip, pur sapendo che il suo nome è stato spesso associato a questo gossip, ha preferito non parlare dell’argomento ma una volta terminata quest’esperienza era quasi impossibile non farlo e così ha scelto di chiarire una volta e per tutte cos’è successo tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne sul profilo Instagram di Chi, la testata diretta da Alfonso Signorini, nonché conduttore del reality show di canale 5.

Sonia Lorenzini ha smentito di essere l’amante di Andrea Damante, rivelando però di avere avuto alcune incomprensioni, riguardo i tradimenti subiti, con Giulia De Lellis e che non molto tempo fa sono riuscite ad incontrarsi di persona e a risolvere ogni possibile dissapore tra loro. Curiosi di sapere cos’ha rivelato l’ex tronista, che di recente ha perfino fatto chiarezza su Maria De Filippi?

Andrea Damante, Sonia Lorenzini senza freni: l’incontro con Giulia De Lellis

Andrea Damante non avrebbe in alcun modo tradito Giulia De Lellis con la corrente di Alfonso Signorini, ma quest’ultima svela che in un certo senso anche lei è coinvolta all’interno di questa storia, ma non per quello che hanno insinuato, e insinuano, numerose testate sul suo conto:

“Ho sempre preferito non parlare di quest’argomento, anche all’epoca, perché ho preferito risolvere il tutto con la diretta interessata” ha esordito Sonia Lorenzini. “Volevo anche tutelare il mio compagno dell’epoca, così scelsi di non parlarne pubblicamente” ha aggiunto. “Non ho mai trovato mezza prova che potesse dare in qualche modo conferma di quanto comunicato dai giornali sul mio conto, ma una parte della verità è uscita fuori: io ero a casa di Andrea dopo una sua serata in discoteca” ha ammesso.

“Andrea stava con un’altra ragazza ed io non ero l’unica ad averlo visto arrivare. C’erano anche altre persone con noi quella sera, ma non voglio fare i loro nomi“ ha aggiunto. “Certo, non ho visto il tradimento di Damante con i miei occhi e per questo non le avevo raccontato niente a Giulia, che all’epoca era impegnata al Grande Fratello Vip” ha poi proseguito. “Quando lei è uscita, ero indecisa se parlarle o meno della questione, ma scelsi di non farlo se non in un secondo momento quando lei pensava che fossi io la sua amante, ma non era affatto così la realtà delle cose”.

“Le ho fornito tutta una serie di cose che le provassero che le stavo dicendo la verità, ma da quel momento non ci siamo più viste per poi ribeccarci un anno dopo ad un evento” ha poi concluso Sonia, che tra l’altro è stata accusata al GF Vip di essersi rifatta troppo. “Lì ci siamo appartate e abbiamo avuto un nuovo chiarimento: lei ha creduto alle mie parole“ ha aggiunto mettendo fine a questa storia. Anche se non tutti sembrano essere propriamente convinti dalla versione dei fatti da lei fornita.

Sfide, esibizioni, ospiti speciali e… grandi ritorni 🤩 Guarda il meglio della puntata #GFVIP Happy New Year! https://t.co/ThPQSfqiaC — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 1, 2021

Sonia Lorenzini ha rotto il silenzio su Giulia De Lellis, ma il popolo della rete, come già anticipato, non sembra essere particolarmente convinto della spiegazione che lei ha fornito loro su questa vicenda che, diciamocela tutta, ha appassionato per un bel po’ di tempo molti telespettatori. Ma questa è l’unica versione che avranno, in quanto i diretti interessati hanno definitivamente voltato pagina.