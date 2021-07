La mattina, appena svegli, siamo tutti un po’ più alti! La cosa non deve stupirci: ecco qual è la spiegazione scientifica per questa curiosità strana.

Dormire bene di notte è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico. Purtroppo non sempre ci riusciamo, per vari motivi. Per esempio incidono i cambi di stagione, durante i quali il ritmo veglia-sonno si modifica. Ci si mette poi anche l’ora legale di fine marzo: dormiamo di meno ma fa buio più tardi.

I benefici del sonno sono innumerevoli! Dormire bene ci aiuta a dimagrire, aumenta le nostre difese immunitarie, migliora la creatività e la memoria, diminuisce il rischio di patologie cardiache e di ictus etc.

Insomma, ci sono tanti buoni motivi per migliorare la qualità del sonno. Per raggiungere l’obiettivo, è utile rivedere lo stile di vita, correggendo le cattive abitudini. Un’alimentazione sana ed equilibrata, unita ad una buona dose di attività fisica quotidiana, può aiutarci a dormire meglio.

Rimanendo sempre in tema di sonno, c’è una curiosità strana che vale la pena approfondire; forse non sai che di primo mattino, appena alzati, siamo tutti un po’ più alti. Scopriamo qual è la spiegazione scientifica!

Ecco perché la mattina appena svegli siamo più alti!

Al mattino, appena svegli, la nostra altezza è maggiore di circa 1 cm rispetto al resto della giornata. La sera, invece, succede il contrario; ‘perdiamo’ in media 1-2 cm! La nostra altezza quindi è soggetta a delle vere e proprie oscillazioni. Tutto dipende dalla colonna vertebrale, che è il principale sostegno per il corpo.

In totale abbiamo 33 vertebre divise in 5 zone: cervicale, dorsale, lombare, sacrale e coccigea. Tra le vertebre ci sono dei ‘cuscinetti’, cioè i dischi intervertebrali; hanno il compito di permettere il movimento, la flessione, la torsione e l’estensione. Senza di essi, la colonna vertebrale sarebbe rigidissima! Invece, essendo fatti di tessuto cartilagineo, hanno una grande elasticità.

Durante il sonno notturno, in posizione distesa, la colonna vertebrale si rilassa perché non risente più della pressione esercitata dal peso corporeo durante il giorno. I dischi intervertebrali si distendono e, la conseguenza, è che al mattino appena alzati siamo più alti!

Per constatare questa cosa basta fare una prova, ovvero misurarsi appena svegli. Il risultato sarà strepitoso: noteremo subito di aver ‘guadagnato’ 1-2 cm rispetto alla nostra altezza media. La sera, invece, questi centimetri li perdiamo a causa della pressione esercitata dal nostro peso sulle vertebre, che si comprimono e perdono spessore.

Quindi, non dobbiamo stupirci più di tanto se di primo mattino ci vediamo più alti e di sera, invece, più bassi. Tutto si spiega con un naturale processo di estensione/diminuzione della colonna vertebrale.

Ovviamente la qualità del materasso su cui dormiamo gioca un ruolo chiave! I modelli ergonomici si adattano perfettamente alla forma del corpo, rispettando la colonna vertebrale, cioè assecondandone le curve nelle varie zone (lombare, cervicale, dorsale etc.) e sostenendola in modo corretto.

Un materasso troppo vecchio, usurato e affossato in vari punti, non permette ai dischi intervertebrali di distendersi bene. Tutto questo incide, in primis, sulla qualità del sonno; una posizione scomoda e dolorosa non ci fa dormire bene! Ecco perché, per il materasso (ma anche per il cuscino) non devi badare a spese!