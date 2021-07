Blush e terra abbronzante: gli errori da evitare assolutamente

Il blush e la terra abbronzante sono senza dubbio i prodotti makeup dell’estate, ma siete sicure di applicarli in modo corretto? Ecco gli errori che non dovreste mai commettere!

L’incarnato dorato dell’estate e le alte temperature hanno decisamente cambiato il modo di truccare il viso, anche se chi è fedele a fondotinta e cipria sceglie di non cambiare la propria base trucco neanche con la bella stagione. Se però quello che cercate per il vostro viso è un colorito sano e tanta luminosità, il blush e la terra abbronzante sono i prodotti fondamentali.

Scopriamo quali errori non commettere mai durante l’applicazione del blush e della terra abbronzante, per avere sempre un effetto glam e femminile.

Blush : gli errori da non commettere durante l’applicazione

Il blush è quel cosmetico in grado di regalare un colorito sano a qualsiasi incarnato, richiede però un’applicazione corretta. Ecco gli errori in cui non ti dovresti mai imbattere mentre lo applichi!

1- Prelevarne troppo

Prelevare troppo blush dal suo astuccio è un errore che si compie molto spesso, soprattutto con le tonalità più naturale e delicate. Niente di più sbagliato anche perché naturale non vuol dire invisibile. La scelta migliore sarà quella di applicare il blush poco per volta, stratificando all’occorrenza il prodotto e scaricando l’esubero di prodotto dal pennello.

2- Applicarlo su tutta la guancia

Anche applicare il blush su tutta la guancia risulta essere un errore molto comune. Questo prodotto infatti serve per enfatizzare gli zigomi e sulla parte superiore dell’osso zigomatico andrebbe applicato.

3- Applicarlo con un pennello piatto

Applicare il blush con un pennello piatto, come quello da fondotinta liquido è un errore. Il prodotto infatti necessita di essere sfumato e non di essere tamponato sull’epidermide.

4- Applicarlo con un pennello grande

Anche un pennello troppo grande, come quello da cipria per esempio, non sarà indicato per l’applicazione del blush, che necessiterà di un pennello medio piccolo e preferibilmente angolato.

5- Applicarlo di una tonalità sbagliata rispetto al proprio incarnato

Anche la tonalità del blush dovrebbe essere scelto in base al sottotono della propria pelle, per questo un prodotto dal color corallo molto carico, non sarebbe mai indicato per una pelle chiara dal sottotono rosato o un blush dal colore delicato e rosato non sarà mai indicato per un incarnato dal sottotono giallo e tendente al dorato.

Terrà abbronzante: gli errori da non commettere durante l’applicazione

Anche la terra abbronzante sarà in grado assieme al blush di scolpire i lineamenti del viso durante la stagione calda. Nonostante però questo prodotto makeup accompagni la vita delle donne da decenni, esistono ancora donne che non ne conoscono la giusta applicazione. Ecco gli errori da non fare mai quando si applica una terra abbronzante.

1- Applicare la terra abbronzante su tutto il viso

Molto spesso la terra abbronzante viene applicata erroneamente su tutto il viso, pensando così di simulare una naturale ‘tintarella’. Purtroppo l’effetto che si dovrebbe ottenere dall’applicazione di una terrà abbronzante è quello di un’abbronzatura naturale e osservando il viso dopo qualche giorno di mare, esso non apparirà di un colore uniforme ma risulterà dorato li dove i raggi del sole cadono naturalmente.

2- Applicare la terrà abbronzante al posto del blush

Una terra abbronzante non è un blush, sia come tonalità che come formulazione. Il blush dovrà mettere in evidenza e per questo sarà in tonalità più o meno accese, mentre la terra abbronzante risulterà di una tonalità piena e calda per riempire dei tratti del viso e dal sottotono freddo per scolpire i lineamenti.

3- Applicare la terra abbronzante con un pennello sbagliato

Anche la terrà abbronzante necessiterà di un pennello specifico per l’applicazione. Perfetti i pennelli medio grandi, tondi e dalle setole piuttosto dense. Se angolato permetterà di enfatizzare alcuni punti del viso da scolpire in modo perfetto.

4- Applicare una terra abbronzante della tonalità sbagliata rispetto al proprio incarnato.

Anche la terra abbronzante dovrà essere scelta di una tonalità che si accordi perfettamente per il proprio incarnato, mentre molte volte si sceglie una terrà dalla tonalità calda per le pelli chiare e rosate e una terra dal sottotono freddo per le pelli naturalmente dorate.