Purtroppo ci sono alcune abitudini sbagliate che causano il mal di schiena, quindi è opportune esserne a conoscenza per evitare questo fastidio.

Il mal di schiena è un problema che riguarda tantissime persone, di qualsiasi età, spesso legata a cattive abitudini.

Infatti il dolore alla schiena può essere determinato non solo dalla postura sbagliata, ma anche il sovrappeso. Purtroppo è un problema che può dipendere da diversi fattori, sia legati alla scarsa motilità, attività fisica e non solo anche se si svolge un lavoro che vi porta molto tempo a stare seduti.

Noi di CheDonna.it, siamo qui per illuminarvi sulle abitudini sbagliate che possono causare il mal di schiena, scopriamoli.

Mal di schiena: cause e sintomi

Il mal di schiena può essere causato da diversi fattori, ma i principali responsabili siamo noi. Si è proprio così perchè spesso assumiamo posture e abitudini sbagliate che possono causarlo o intensificarlo.

Purtroppo il mal di schiena causa un vero e proprio dolore alla zona lombare, può manifestarsi anche dopo un movimento sbagliato, magari dopo aver praticato attività fisica. Invece se il dolore è concentrato sulla parte bassa della schiena, può dipendere anche da ernie, cattiva postura o sovrappeso.

E’ opportuno dire che le donne sono esposte maggiormente al mal di schiena soprattutto durante la fase premestruale e mestruale. Infatti capita circa ogni mese avere fastidi e dolori al fondo schiena, ma ci possono essere dei rimedi che attenuano i fastidi.

Il mal di schiena può essere causato dall’infiammazione del nervo sciatico, che parte proprio dalla zona lombare della colonna vertebrale, terminando al piede.

Talvolta anche i soggetti che soffrono di artrosi delle vertebre possono avere problemi e dolori alla schiena.

Ma scopriamo quali sono le cattivi abitudini che possono intensificare o causare il mal di schiena.

Abitudini sbagliate che causano il mal di schiena: scopriamole

Ognuno di noi commette ogni giorno degli errori, che possono essere responsabili del mal di schiena. Dalla scarsa attività fisica a trascorrere ore seduti davanti alla televisione e computer. Scopri le cattive abitudini che possono causare il mal di schiena.

1- Scarsa attività fisica: la schiena è fatta per il movimento, quindi se avete l’abitudine di non praticare alcuna attività fisica o fare delle passeggiate, rincorrete in questo problema. La schiena necessita di essere sollecitata ma non troppo. Il consiglio è di svolgere un’attività fisica almeno 30 minuti al giorno per 4 giorni a settimana. Ricordate che una vita sedentaria debilita i muscoli, di conseguenza anche il minimo sforzo o sovraccarico potrebbe causare una contrattura.

2- Seguire un’alimentazione sbagliata: mangiare sano e variare è alla base di tutto. Se si segue una cattiva alimentazione assumendo alimenti ricchi in grassi e zucchero possono a lungo andare causare obesità e problemi circolatori. Purtroppo l’eccesso di peso può provocare il mal di schiena.

3-Sovrappeso: eccesso di peso è deleterio per la colonna vertebrale non solo anche le articolazioni ne subiscono. Talvolta anche un minimo sforzo può causare fratture e traumi. Chiedete sempre il parere medico che saprà consigliarvi come perdere peso.

4-Sedersi in modo errato: sedersi in modo scorretto alla scrivania può causare mal di schiena. Spesso accade se si trascorrono molto tempo, seduti nella stessa posizione si possono creare fastidi alla schiena. L’abitudine di molte persone di stare seduti con le spalle incurvate rivolte verso l’interno, completamente sbagliato. Se volete salvaguardare la salute della vostra schiena, dovete assumere una postura corretta.

5- Temperatura bassa: stare esposti al freddo può accentuare il mal di schiena e non solo può favorire anche le contratture. I soggetti che soffrono di cervicale e sono soggetti a torcicollo, possono attenuarlo mettendo la sciarpa che avvolgerete intorno al collo, si può farlo anche a scopo preventivo.

6-Indossare le scarpe con tacchi: le donne che hanno l’abitudine di indossare spesso le scarpe con i tacchi, spesso possono causare una postura sbagliata e di conseguenza causa il mal di schiena. Quando si cammina si tende ad inarcare la schiena, esercitando una pressione sulle articolazioni. Di conseguenza si creerà uno sforzo, che porterà il mal di schiena.

7- Dormire su un materasso e cuscino: dormire su un materasso scomodo e su cuscini che hanno perso la forma è deleterio, vanno eliminati subito. Scopri come scegliere il cuscino perfetto per non avere mal di schiena.

8- Borse pesanti: indossare spesso la borsa a tracolla con peso può provocare uno squilibrio. Le spalle possono incurvarsi e il corpo si inclinerà troppo in avanti. Il consiglio è di non appesantire troppo la borsa magari potete dividere il contenuto in due. Spesso anche le shopper conetenti la spesa si portano a tracolla, ma è assolutamente sconsigliato.

9- Sollevare pesi: quando si sollevano oggetti pesanti, non bisogna inarcare la schiena, ma bisogna piegare le ginocchia. In questo modo si evita di fare sforzi e causare i mal di schiena. L’abitudine di sollevare pesi come cassette d’acqua, possono a lungo andare generare un dolore intenso nella zona lombare.

Non trascurate mai il mal di schiena, chiedete sempre il parere medico, che saprà consigliarvi la meglio come attenuarlo e prevenirlo.