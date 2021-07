Belen, 9 giorni dopo il parto è così: mamma Veronica commenta

Belen Rodriguez, nove giorni dopo il parto della piccola Luna Marì è così: mamma Veronica commenta e sfoggia tutto il suo orgoglio.

Belen Rodriguez lascia tutti senza parole dopo nove giorni dal parto. La showgirl argentina ha messo al mondo la piccola Luna Marì lo scorso 12 luglio e, in tempi record, non solo è tornata a lavoro, ma sfoggia anche un fisico mozzafiato. Nessun segno della gravidanza su Belen che, su Instagram, ha pubblicato alcune storie mostrando il look scelto per la registrazione di una nuova puntata di Tu sì que vales 2021 che tornerà in onda su canale 5 a settembre.

La foto di Belen dopo il parto è stata condivisa anche dalla signora Veronica Cozzani ovvero la madre di Belen che ha sfoggiato tutto il suo orgoglio.

Belen Rodriguez in splendida forma dopo il parto, mamma Veronica orgogliosa

Sempre più bella. Belen Rodriguez si mostra così sui social nel giorno che segna ufficialmente il suo ritorno al timone di Tu sì que vales. Dopo il malore accusato ieri, Belen, in seguito alle cure mediche, si è prontamente ripresa partecipando alla registrazione della nuova puntata del talent show.

Per l’occasione ha indossato una camicia, una minigonna e dei tacchi alti. La minigonna ha messo in rilsato il fisico assolutamente perfetto che la showgirl sfoggia dopo soli dieci giorni aver partorito.

Oltre ai complimenti dei fans che applaudono la sua indiscutibile bellezza, Belen porta a casa anche i complimenti di mamma Veronica, a cui è estremamente legata. Tra le storie del suo profilo Instagram, la signora Veronica ha pubblicato una foto del look della figlia a Tu sì que vales, commentando con parole piene d’orgoglio.

“A dieci giorni dal parto! Che genetica. Congratulazioni figlia”, scrive mamma Veronica che si è trasferita in Italia insieme al marito Gustavo qualche anno fa avendo così la possibilità di vivere vicino ai figli Belen, Cecilia e Jeremias che, in Italia, ha trovato una bellissima fidanzata e godersi i nipoti Santiago e Luna Marì.