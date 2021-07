Belen Rodriguez torna a Tu sì que Vales, ma Giulia Stabile resta: il suo ruolo

Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Marì è tornata a Tu sì que vales, ma Giulia Stabile resta nel cast del programma: il suo ruolo.

Belen Rodriguez ha da poco dato alla luce Luna Marì. Per questo motivo com’è giusto che sia, la bella modella argentina si è presa qualche giorno di pausa, staccando la spina e dedicandosi completamente alla sua piccola, dandole tutte le cure di cui ha bisogno. Per questo motivo, anche perché aveva partorito qualche ora prima, è stata assente durante le prime registrazioni di Tu sì que vales, il programma di successo del sabato sera di canale 5.

Al suo posto era spuntata Giulia Stabile e secondo alcune indiscrezioni, aveva preso il suo posto, ma è realmente andata in questo modo? Sembrerebbe proprio di no. In quanto Belen, pochi giorni dopo la nascita di Luna, è prontamente ritornata negli studi di Roma per girare la trasmissione e colpo di scena: c’era anche la vincitrice di Amici con lei. Che cosa sta succedendo quindi?

Giulia Stabile e Belen Rodriguez a Tu sì que vales: Maria le vuole entrambe

A risolvere questo dilemma ci ha pensato il portale SoloDonna, rivelando in anteprima che nessuna delle due ha sostituito qualcuno, ma che semplicemente gli autori hanno pensato per loro due ruoli completamente differenti all’interno di Tu sì que vales, confermando dunque che la vincitrice di Amici di Maria De Filippi fa parte ufficialmente del cast del programma.

Giulia Stabile è nel cast di Tu sì que vales, ma non ricoprirà il ruolo di conduttrice come inizialmente si era pensato, ma sarà una sorta di “inviata”, che lavorerà dietro le quinte insieme ai concorrenti che sceglieranno di mostrare il loro “talento” non solo alla giuria ma anche al pubblico del piccolo schermo, e in studio, che da casa segue il tutto. Belen Rodriguez, dunque, resta ancora la conduttrice ufficiale dello show. Semplicemente, data la gravidanza, è mancata per le prime due puntate del programma, ma sarà presente in tutte le altre.

La #ScuderiaScotti è sempre in cerca di nuovi talenti, cosa aspetti? Gerry è carichissimo anche quest’anno! Iscriviti subito ai casting di #TuSiQueVales su https://t.co/tFBHyxJcnL 🤩💥 Ti aspettiamo! pic.twitter.com/inCfmN5NKD — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) July 19, 2021

Giulista Stabile e Belen Rodriguez a Tu sì que vales saranno una combinazione vincente di bellezza e simpatia, ricoprendo due ruoli completamente differenti ma che daranno sicuramente la spinta giusta non solo ai concorrenti, ma anche al pubblico che casa seguirà il tutto. Non ci resta dunque che attendere per vedere il debutto della ballerina in questa inedita veste.