Giulia Stabile nel cast di Tu si que vales: ha preso il posto di Belen?

Giulia Stabile ha preso parte alle ultime registrazioni di Tu sì que vales. La ballerina è stata chiamata a sostituire Belen Rodriguez?

Giulia Stabile ha trovato il successo grazie alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici. Da quel momento per la ballerina è stata una vera e propria scalata al successo, vincendo non solo il programma, ma trovando anche l’amore con il cantante Sangiovanni.

Alla giovane artista, però, la danza, nonostante sia il suo grande amore, non sembra bastarle più. Tant’è che secondo recenti indiscrezioni, Giulia sarebbe stata scelta dalla produzione di Tu sì que vales per prendere il posto di Belen Rodriguez. Belen, è bene precisare, non è stata in alcun modo cacciata dalla trasmissione, ma semplicemente, come ormai noto, ha da qualche giorno partorito e sarebbe stato impossibile per lei poter registrare il programma che ha iniziato in queste ore a prendere vita per andare in onda poi a settembre.

Giulia Stabile ha preso il posto di Belen Rodriguez? Ecco che cosa dicono le indiscrezioni sul web e cosa è stato reso noto dai diretti interessati sui social.

Belen Rodriguez in standby: entra Giulia Stabile a Tu sì que vales

Giulia Stabile, come potete vedere dallo scatto qui pubblicato, appare al fianco di Rudy Zerbi e Alessio Sakara, confermando quindi che ha ufficialmente preso parte alle nuove registrazioni di Tu sì que vales. Lo sportivo, tra l’altro, si è prestato ad un simpatico sketch con lei. Sketch che potete trovare in fondo a questo articolo e che conferma un certo feeling tra di loro e non solo perché Giulia ha pubblicato anche un altro indizio che sembra testimoniare il tutto.

La fidanzata di Sangiovanni, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato anche un breve estratto, che probabilmente rivedremo sul piccolo schermo a settembre, non appena andrà in onda la nuova edizione di Tu sì que vales, in cui sembrerebbe prestarsi ad un breve momento con uno dei concorrenti che hanno scelto di mostrare al pubblico del piccolo schermo le loro abilità.

Insomma, la sua presenza all’interno dello show, visti i contenuti social da lei pubblicati, sembra essere ormai certa ed è sicuro che Belen Rodriguez non prenderà parte a questa edizione, visto che soltanto qualche ora fa è diventata mamma per la seconda volta e secondo recenti indiscrezioni questo non sarebbe nemmeno l’unico progetto televisivo che Maria De Filippi avrebbe voluto affidare alla prima ballerina donna di Amici che è riuscita a portarsi a casa il titolo di vincitrice.

Giulia Stabile è nel cast di Tu sì que vales o si è presentata a prendere parte soltanto a qualche momento dello show? Staremo a vedere, ma voci sempre più forti la vedrebbero condurre l’intero progetto insieme ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, riconfermati nuovamente in questo ruolo.