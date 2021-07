Anticipazioni di Beautiful dalle puntate americane. Brooke torna ad essere la regina indiscussa: ecco cosa succederà

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nel corso dei 30 anni, oltre a fare la storia della TV e resistere, Beautiful ha nelle innumerevoli stagioni avuto e visto tantissimi cambiamenti. LEGGI ANCHE –-> Beautiful Anticipazioni: Quinn tradisce Eric, esplode la passione proprio con lui!

Anticipazioni dall’America, ecco cosa succederà nelle nuove puntate di Beautiful

Nelle nuove puntate americane, arriveranno alcune novità lavorative per Brooke Logan Forrester, coronando così un periodo sereno per lei.

Sua figlia Hope, infatti, è nuovamente felice accanto al marito Liam, scagionato e scarcerato ora che la verità sulla morte di Vinny Walker è emersa; inoltre proprio il ruolo giocato da Thomas nel lieto fine per la coppia le permetterà probabilmente di abbassare totalmente la guardia nei confronti del figliastro, ritrovando una maggiore serenità familiare.

Brooke, inoltre, è riuscita finalmente a liberare i Forrester da quello che lei riteneva un vero e proprio veleno: Quinn Forrester. La Fuller sembra ormai fuori dai giochi per quanto riguarda la famiglia e la casa di moda e Brooke può così abbracciare il ruolo di matriarca.

Ridge e Brooke, stando alle anticipazioni americane, celebreranno questo momento felice per il loro matrimonio: per l’occasione, la nota fotografa Ellen von Unwerth apparirà in un cameo quando Brooke la recluterà per sorprendere Ridge in modo divertente per onorare il loro amore.

La von Unwearth, nel corso della sua lunga carriera, ha collaborato con note riviste quali Vogue e Vanity Fair, nonché con artisti musicali quali i Duran Duran, Christina Aguilera, Dido, Britney Spears, Janet Jackson e Rihanna. Successivamente, la Logan estenderà al marito una proposta d’affari riguardante il proprio ruolo alla Forrester Creations. A tal proposito, ricordiamo che il percorso di Brooke in azienda iniziò nelle vesti di abile chimica che riuscì a creare il brevetto Belief, ovvero un trattamento anti pieghe per i tessuti che le permise grazie ad una causa legale di conquistare il 51% della proprietà della casa di moda, mantenendo per anni il ruolo di amministratore delegato.

Da allora ne è passato di tempo e la Forrester Creations è passata in varie mani, non sempre appartenenti ai Forrester, fino alla situazione attuale che vede Eric e Steffy azionisti di maggioranza, col 37,5% ciascuno, seguiti da Ridge col 20% e da Thomas con il 5%.