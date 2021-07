Beautiful ecco le nuove anticipazioni della soap direttamente dalle puntate Americane: Quinn tradisce Eric proprio con lui. Scopriamo con chi

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful: Quinn ed Eric in crisi per l’arrivo di lui…di nuovo insieme

Il matrimonio tra Eric e Quinn Forrester sembra destinato a finire, ora che la verità sul tradimento della designer con Carter Walton è stata svelata. Eric non è più disposto a dare fiducia alla moglie, riconoscendo che il loro rapporto era ormai arrivato ad un punto di stallo e che la liaison di Quinn con l’avvocato è stata solo la spinta finale. Ma il destino che il patriarca e la sua famiglia hanno progettato per i due “peccatori” è ben diverso.

A Quinn è toccato l’esilio perpetuo, non solo dalla vita di Eric ma anche dalla Forrester Creations. La Fuller, tuttavia, non ha voluto concedere un mea culpa all’odiata Brooke quando quest’ultima si è presentata per il commiato finale della sua rivale, riprendendosi la rivincita su di lei.

Quinn, infatti, non crede di dover essere giudicata da Brooke (quanto meno riguardo alla fedeltà coniugale) e, sebbene ritenga che la Logan abbia agito solo per vendetta nello svelare il tradimento, ha deciso di non parlare di questa sua teoria ad Eric, conscia che il marito finirebbe per mettersi dalla parte di Brooke, come sempre, contro tutto e tutti.

La stessa Quinn ritiene inoltre di essere stata (pur con i suoi sbagli) una moglie migliore per Eric di quanto lo sia mai stata Brooke in passato. Ovviamente la Logan non è stata d’accordo, ritenendo che la rivale non debba paragonarsi mai a lei e sentenziando: “Io sono una persona col cuore che batte, buona e gentile, non sono calcolatrice e meschina come te“.