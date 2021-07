Belen porta a casa Luna Marì, all’arrivo le attende un’incredibile sorpresa

Belen Rodriguez ha portato a casa la piccola Luna Marì: ad attenderle una vera sorpresa da pelle d’oca, foto.

Belen Rodriguez è tornata a casa con la piccola Luna Marì ed è stata accolta da una splendida sorpresa. La showgirl argentina, diventata mamma per la seconda volta il 12 luglio, insieme al compagno Antonino Spinalbese ha portato finalmente a casa la sua piccola principessa.

Al settimo cielo per l’inizio di un nuovo e importante capitolo della sua vita, Belen ha pubblicato tra le storie di Instagram le foto della sorpresa che la famiglia le ha organizzato per il ritorno a casa. Circondata dall’affetto di tutti, Belen che ha scelto di vivere le ultime settimane di gravidanza lontano dai social, ha scelto di condividere il momento speciale vissuto con i suoi fans che, da quando è nata Luna Marì, la stanno inondando di messaggi d’affetto.

Belen e Luna Marì a casa: la sorpresa della famiglia Rodriguez-Spinalbese

Luna Marì è stata accolta come una principessa dalla sua famiglia. Belen che ha messo al mondo la piccola il 12 luglio, ha portato a casa la sua bambina insieme al compagno Antonino Spinalbese. Come potete vedere dalla foto qui in alto, ad accoglierle, c’era una bellissima sorpresa.

Dolci, peluche, oggetti che rimandano al nome della bambina e dei vestiti da vera principessa per Luna Marì che era attesissima non solo dai genitori, ma anche dal resto della famiglia e dagli stessi fan della showgirl argentina.

Dolcissima e perdutamente innamorata della sua piccola, la showgirl argentina ha regalato ai fans anche una tenera foto in cui allatta la piccola. Al settimo cielo per aver messo al mondo i suoi gioielli più importanti, Santiago e Luna Marì, Belen ha scelto di mettere al primo posto l’amore e la famiglia. Per lei sarà così un’estate dedicata agli affetti in attesa di tornare a lavoro.

La Rodriguez, infatti, tornerà al timone di Tu sì que vales le cui registrazioni sono inziate con la guesta star Giulia Stabile.