Mani perfette e curate? Ecco lo smalto che devi avere assolutamente!

Per chi desidera delle mani sempre perfette e curate, ecco i consigli sulla beauty routine da seguire e quale è lo smalto che non dovrebbe mai mancare.

Le mani sono un importantissimo biglietto da visita, sia per una donna ma anche per un uomo. La donna però, potrà concedersi qualche vezzo in più indossando degli smalti che siano colorati o dalla tonalità naturale.

Per avere delle mani perfette e curate, si dovrà prima di tutto seguire una beauty routine che preveda una manicure completa almeno una volta a settimana che preveda anche l’applicazione di uno smalto.

Mani perfette e curate: la beauty routine da eseguire ogni settimana e le cure giornaliere

Le mani sono un particolare davvero importante, tanto da veicolare parte della nostra personalità e della cura che abbiamo di noi stessi.

Avere delle mani morbide e vellutate, delle unghie in ordine e magari uno smalto molto femminile che le renda anche sensuali è l’obiettivo che ogni donna vorrebbe raggiungere e per farlo, ci si dovrà impegnare in una routine di bellezza metodica e che non lasci spazio alla pigrizia.

->>LEGGI ANCHE: Smalti colorati: gli errori da non commettere quando si applicano e quando si rimuovono

Mani perfette e curate: ecco come trattarle ogni settimana

Ogni settimana ci si dovrà prendere cura delle mani, eseguendo uno scrub specifico per mani e unghie, che eliminerà ogni traccia di cellule morte e renderà la pelle luminosa, liscia e vellutata.

Dopo aver eseguito l’esfoliazione, si potrà procedere nel trattamento delle cuticole, spingendo delicatamente indietro con un bastoncino in legno di arancio, levigandole con un buffer che abbia anche la parte per lucidarle e naturalmente regolandone la lunghezza.

Ultimo step, non obbligatorio ma molto piacevole da fare, sarà l’applicazione dello smalto.

Mani perfette e curate: come trattarle ogni giorno

Ogni giorno le mani andrebbero coccolate con l’applicazione di una buona crema dalle proprietà emollienti, idratanti e nutrienti e naturalmente con l’applicazione di un olio per cuticole che in molti casi potrà rivelarsi un ottimo trattamento anche per le unghie.

->>LEGGI ANCHE: Smalti effetto gel senza lampada UV: funzionano davvero?

Mani perfette e curate: lo smalto che ogni donna dovrebbe possedere!

L’applicazione dello smalto è una parte della manicure di cui molte donne fanno a meno, sia perché non amano unghie in primo piano oppure anche perché non si sentono sicure nell’applicazione di tonalità colorate.

Esiste però una tonalità di smalto che ogni donna dovrebbe possedere ed è il rosa lattiginoso.

Questa colorazione molto naturale riesce ad esaltare sia le unghie lunghe che corte regalando alla mano un aspetto raffinato e molto femminile.

Questa meravigliosa tonalità nude di smalto può davvero rappresentare la differenza in un nail look e soprattutto sarà perfetta da applicare anche per chi non si sente sicura. I piccoli errori di applicazione si nasconderanno in modo perfetto con un colore così delicato.