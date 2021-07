Rossetto perfetto: 5 errori da non commettere prima e durante l’applicazione

Il Rossetto, un cosmetico che rappresenta secoli di storia del makeup, amatissimo da tutte le donne e cosmetico indispensabile. Rossetto perfetto, ecco 5 errori da non commettere prima e durante l’applicazione.

Ogni donna possiede il suo rossetto perfetto e preferito, quel rossetto con cui ci si sente a proprio agio in qualsiasi situazione, che riesce a mettere in luce la nostra naturale bellezza e il nostro sorriso e che a volte però non applichiamo secondo i consigli degli esperti. Ecco 5 banali errori che però non dovrebbero mai essere commessi prima e durante l’applicazione.

Rossetto perfetto: i 5 errori che forse non conosci e che non dovresti commettere

Applicare il rossetto può sembrare un gesto automatico e sempre preciso e nella maggior parte dei casi lo è, ma esistono degli errori che molte donne commettono che se evitati potranno aumentare le prestazioni del rossetto più amato, ecco quali:

1- Non utilizzare lo scrub

Lo scrub è un trattamento fondamentale per la bellezza delle nostre labbra ed importantissimo per l’applicazione del rossetto. Applicare il rossetto su labbra perfettamente lisce, permetterà un’applicazione confortevole e con un finish omogeneo. Si potrà preparare uno scrub per labbra in casa con una ricetta naturale e alla portata di tutti.

2- Non idratare le labbra

Le labbra, andranno sempre idratate prima di applicare un rossetto che sia il classico o a maggior ragione se si tratta di una tinta labbra, prodotto che tende sempre a seccare la mucosa labiale. Basterà applicare un burro di cacao qualche minuto prima di truccare le labbra, per poi rimuoverlo con una velina, il rossetto perfetto risulterà brillante e vellutato.

3- Non utilizzare un primer

Anche il primer è un prodotto “must have” nel trucco labbra. Questo prodotto infatti, permetterà al rossetto di essere applicato su una base neutra, perfettamente liscia ed omogenea che esalterà il colore del rossetto e lo farà durare molto di più sulle labbra.

4- Non usare un contorno labbra

Anche se si è molto sicure nell’applicare il rossetto senza bisogno di tracciare il contorno labbra, ci si accorgerà che utilizzare una matita contorno renderà l’applicazione più confortevole e permetterà anche qualche piccola correzione come il trucco labbra overline che regalerà l’illusione di labbra più voluminose. Avere sempre una matita contorno labbra, anche color carne sarà garanzia di un’applicazione del rossetto perfetto!

5- Non utilizzare la cipria

La cipria è fondamentale per fissare il rossetto e renderlo a lunga durata. Basterà tamponare un poco di cipria tra la prima e la seconda applicazione del rossetto, il risultato sarà strepitoso, si per la durata del rossetto che per il finish molto naturale.