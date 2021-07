Spugnette per il makeup: ecco il segreto per pulirle alla perfezione in pochi minuti

Le spugnette per il makeup sono un accessorio che si utilizza giornalmente. Ecco il segreto per pulirle in modo perfetto che nessuno ti ha mai rivelato.

La spugnetta per il makeup è ormai un ‘must have’ del trucco viso, questo perché riesce ad applicare qualsiasi prodotto, soprattutto i fondotinta, gli illuminanti liquidi, i correttori e anche i primer in modo impeccabile e senza lasciare segni o macchie.

Questo accessorio, come anche i pennelli da trucco, andrebbero detersi spesso, le spugnette in particolare ad ogni utilizzo, questo per evitare proliferazioni batteriche che potrebbero mettere in pericolo la salute dell’epidermide. Scopriamo come pulire le spugnette in modo perfetto e quali sono le criticità che si riscontrano molto spesso!

Lavare le spugnette per makeup: quali sono le problematiche che si riscontrano

Detergere le spugnette per il trucco può sembrare un gioco da ragazze ma non sempre il risultato si rivela quello sperato anche dopo molti passaggi di detergente.

A volte infatti i residui di fondotinta restano visibili e quasi indelebili costringendoci a lasciarle macchiate per non buttarle via. In questo modo però la spugnetta non sarà davvero pulita! Scopriamo il segreto per eliminare ogni traccia di makeup dalla spugnetta.

Lavare le spugnette per makeup: il segreto per farle tornare come nuove in pochissimi secondi!

Il segreto per detergere perfettamente le spugnette per il trucco, sta nell’utilizzare un prodotto in grado di lavare via anche i residui di makeup più grassi, come quelli dei fondotinta a base oleosa, i più tenaci.

Per lavarli via in pochi secondi, basterà versare sulla macchia un poco di olio, meglio se leggero come quello di riso o di mandorle dolci e proseguire con l’insaponare la spugnetta.

Scoprirete che la macchia verrà via in modo molto veloce e se così non fosse, basterà ripetere l’operazione!

Per evitare il doppio passaggio di olio e detergente, si potrà utilizzare direttamente un olio detergente che si potrà trovare facilmente in profumeria o in farmacia.

Il segreto sta proprio nella presenza di olio nella fase di detersione, perché le molecole grasse di quest’ultimo si attaccheranno a quelle del residuo di trucco e le porteranno via in modo semplice e velocissimo.