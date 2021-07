Makeup per viso tondo: tutti gli errori da non commettere

Makeup per viso tondo. Ecco gli errori più comuni che si compiono e che compromettono la riuscita di un bel makeup.

Chi ha il viso tondo molto spesso ricorre al potere del makeup per scolpirlo e farlo sembrare più magro. Inutile sottolineare quanto il makeup contouring sia una tecnica fondamentale per poter donare al viso nuovi contorni e dimesioni.

Proprio nel voler riproporre il contouring dei makeup artist più famosi, molto spesso si compiono degli errori. Scopriamo quali errori dovrebbero essere evitare in un makeup per viso tondo.

Makeup per viso tondo: quali sono le parti del viso da scolpire e le tecniche

Un viso tondo, necessita di essere ridimensionato nell’ovale ed essere scolpito su guance e mento. La tecnica chiave per ottenere un effetto ottico di viso più magro è il contouring makeup che attraverso un gioco di ombre nei punti giusti del viso riesce letteralmente a scolpirlo.

Sono diversi infatti i prima e dopo il contouring che lasciano basiti, come quelli del truccatore Samer Khouzami, il re del contouring che cambia letteralmente il viso delle sue clienti e muse ispiratrici. Proprio nel voler imitare i tanti guru del trucco, a volte si commettono degli errori, scopriamo quali.

Makeup per viso tondo: ecco gli errori da non commettere

Prendendo in considerazione la tipologia di intervento che si richiede al trucco nel caso di un makeup per viso tondo, viene da se che gli errori si compiono soprattutto applicando i prodotti per contouring siano essi in crema o in polvere.

L’ombra scura infatti può a volte rivelarsi un vero ‘autogol’ da parte di chi invece voleva apparire con un ovale e con deli zigomi più scolpiti. Per eseguire il contouring si possono utilizzare prodotti in crema, semi liquidi o in polvere, tutti in nuance piuttosto scure con sottotono caldo o freddo a seconda dell’incarnato.

Makeup per viso tondo: gli errori che si compiono sono dunque durante l’applicazione del contouring makeup

1- Non applicare il prodotto sul contorno del viso

Per ridurre otticamente l’ovale, il prodotto scuro andrebbe applicato anche su attaccatura delle tempie, dei capelli e sulla parte inferiore del mento e della mascella.

2- Applicare il prodotto al centro sulle guance

Molte donne applicano la terra o altro prodotto ideale per il contouring sulla guancia, dove invece andrebbe applicato il blush. Il prodotto andrebbe applicato sotto l’osso zigomatico e sfumato verso il basso fermandosi alla fine di esso.

3- Scegliere la tonalità sbagliata

Molto spesso si sceglie un prodotto per contouring troppo chiaro o troppo scuro. Si dovrà scegliere la tonalità in base al proprio incarnato.

4- Non applicare il prodotto sotto il mento

Uno dei punti deboli di chi ha un viso tondo è il mento un poco abbondante, per questo il contouring dovrà essere esteso anche alla parte sottostante del volto quella che va dal mento verso il collo.

5- Non sfumare alla perfezione

Sfumare è fondamentale per avere un contouring dall’effetto naturale. Non sfumare il prodotto lasciando intravedere lo stacco cromatico tra la base e il prodotto da contouring rappresenta un errore davvero importante.

Come realizzare un makeup contouring perfetto!

Abbiamo selezionato per voi un makeup tutorial davvero semplice, esaustivo e alla portata di tutte per imparare i segreti per scolpire il viso tondo attraverso il contouring makeup.