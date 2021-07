Acque profumate per il corpo: come si usano, le migliori low cost e come prepararne una in casa!

Le acque profumate sono le fragranze dell’estate, delle lozioni leggere e fresche perfette per accompagnarci tutto il giorno. Ecco come si utilizzano, quali sono quelle low cost da non perdere e una ricetta fai da te che vi conquisterà!

Le acque profumate sono senza dubbio eccellenti sostitute del tradizionale profumo, soprattutto durante la stagione estiva quando l’alcool contenuti nei normali eau de parfum o de toilette potrebbero macchiare inevitabilmente l’epidermide a contatto dei raggi solari.

Il loro utilizzo si differenzia da quello del comune profumo. Scopriamo dunque come utilizzarle in modo corretto, quali sono le proposte low cost acquistabili e come preparare una buonissima acqua profumata in casa.

Acque profumate per il corpo: come si utilizzano

Le acque profumate sono forse uno dei prodotti ‘must’ dell’estate, questo perché leggere, fresche, prive di alcool o comunque con una bassissima quantità, e perfette da vaporizzare sul corpo ma non solo, per sentirsi sempre in ordine e ricche del fascino che solo una fragranza può donare.

Le acque profumate, al contrario del classico profumo, possono essere vaporizzate su tutto il corpo e molte anche sui capelli, per questo il loro utilizzo perfetto è quello dopo la doccia.

Molte acque sono anche addizionate di sostanze idratanti e per questo possono tranquillamente sostituire la lozione per il corpo che troppe volte in estate risulta pesante sull’epidermide. Basterà dunque vaporizzarle dal collo, fino alla punta dei piedi, e perché no, anche sugli abiti. La fragranza in questo modo, resterà senza dubbio più persistente.

L’utilizzo più vezzoso? Quello di portare la propria acqua profumata in borsetta e vaporizzarla durante la giornata quando il caldo si fa troppo torrido o quando si ha bisogno di una sferzata di energia.

Acque profumate: le migliori low cost selezionate per voi!

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le acque profumate facilmente reperibili nei grandi store di articoli di profumeria e in alcuni brand store. Tutti questi prodotti vantano ottime prestazioni a dei prezzi davvero convenienti.

Acque i Provenzali

Sono acque davvero leggere e delicatamente profumate, ottime da vaporizzare sul corpo dopo la doccia per restare fresche e profumate tutto il giorno.

Prezzo: €.5.00 circa

Acque Tesori D’Oriente

Il giusto compromesso tra il profumo e l’idrolato leggero. Le acque profumate dei Tesori d’Oriente ricalcano le classiche fragranze del brand.

Prezzo: €.5.00 circa

Acque Perlier

Queste acque dalle fragranze floreali, sono perfette da utilizzare assieme al bagno di schiuma che viene sempre proposto insieme nell’acquisto.

Prezzo: €. 12.00 circa

Acque Equivalenza

Il brand Equivalenza, assieme alle classiche linee di profumi numerati propone i suoi body mix davvero molto piacevoli e persistenti.

Prezzo: €. 10.00 circa

Acqua profumata corpo e capelli fai da te: il video tutorial!

Ecco per voi un video tutorial della naturopata Martina Rodini che insegna come preparare un’ottima acqua profumata che si può utilizzare sia sul corpo che sui capelli.