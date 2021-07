Sale: alleato perfetto per la pelle e per la silhouette

Il Sale, proprio quello da cucina, può diventare ogni giorno l’alleato perfetto per la nostra pelle e per la nostra silhouette.

Il sale è un elemento naturale che tutti abbiamo a disposizione nelle nostre dispense ma che, come tutti sanno, fa più bene se utilizzato esternamente piuttosto che nelle nostre ricette preferite.

Se infatti, esagerare con il sale in cucina può nuocere alla nostra salute, utilizzarlo per la bellezza della nostra pelle e per modellare la nostra silhouette può rappresentare davvero un segreto di bellezza alla portata di tutti.

Sale: le molteplici proprietà di questo cristallo naturale e i trattamenti di bellezza fai da te

Il sale vanta diverse proprietà benefiche per il nostro corpo e non solo a livello estetico, esso infatti funge come ottimo antidolorifico e antiinfiammatorio naturale se scaldato e posto sulla parte lesa. Per quanto riguarda le sue proprietà a livello estetico il sale da cucina può diventare un eccellente drenante e idratante.

Sono diversi i trattamenti di bellezza fai da te che possiamo regalarci in casa con la certezza di ottenere risultati degni di un centro estetico, scopriamo 3 ricette di bellezza da preparare in casa con il sale da cucina.

Bagno rigenerante e drenante

Per eliminare ogni traccia di stanchezza da corpo e mente e ottenere un effetto drenante per la silhouette a fine giornata ci si potrà immergere in un bagno di acqua calda in cui avremo sciolto mezzo chilo di sale grosso.

L’effetto dopo mezz’ora di bagno sarà immediato e molto piacevole, la pelle risulterà ossigenata e la nostra figura più sottile.

Scrub fai da te per una pelle perfetta e luminosa

Si potrà beneficiare delle proprietà drenanti del sale, preparando uno scrub per il corpo da applicare sulla pelle con un leggero massaggio.

Si potranno miscelare 5 cucchiai di sale fino da cucina a 7 cucchiai di olio vegetale come mandorle, jojoba o cocco e passare la miscela ottenuta sul corpo, insistendo sulle parti colpite da ritenzione idrica e cellulite come gambe e fianchi, con un massaggio circolare e delicato. Risciacquare con acqua tiepida e tamponare con un telo di spugna.

Maschera viso per pelle impura e grassa

Se si ha una pelle impura e colpita da brufoletti, si potrà preparare una maschera viso a base di sale e aloe vera.

Preparare la maschera sarà semplice e basterà miscelare a 1 quarto di bicchiere di acqua calda mezzo cucchiaino di sale fino, 4 cucchiai di gel di aloe vera e due di miele. Applicare sul viso evitando accuratamente il contorno occhi e lasciare in posa 10 minuti per poi risciacquare con acqua tiepida.