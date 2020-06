Profumo in estate | le alternative senza alcool

Un fragranza profumata identifica la donna, un voluttuoso abbraccio di essenze fiorite, muschiate o cipriate anche in estate. Ecco le alternative senza alcool.

Il profumo è qualcosa a cui difficilmente si rinuncia. Quella nuvola di fragranza nella quale ci immergiamo prima di uscire di casa e anche prima di andare a letto che ci accompagna a volte da tutta la vita. Ci sono donne legate al proprio profumo da sempre e donne che amano cambiare spesso fragranza e famiglia olfattiva, ma una cosa è certa, il profumo con l’alcool d’estate non si può utilizzare, almeno durante le ore diurne.

A contatto con la luce solare infatti può macchiare la pelle in modo anche irrimediabile, ma niente paura, si può lasciare una scia di profumo anche sotto il sol leone, ecco le alternative senza alcool. Se ami prenderti cura della tua pelle con i rimedi naturali, scopri le proprietà cosmetiche dell’olio di Rosa Mosqueta.

Profumarsi in estate | i modi alternativi al profumo con l’alcool

Come già accennato, il profumo classico a base alcolica, durante le ore del giorno in estate è assolutamente sconsigliato applicarlo. L’alcool infatti a contatto con i raggi del sole, potrebbe macchiare irrimediabilmente la pelle o dare origine ad irritazioni.

Non si deve però rinunciare ad una fragranza che ci accompagni durante la giornata e ci faccia sentire sempre fresche e affascinanti, esistono infatti molte alternative al classico eau de parfum.

In molti casi, le stesse case cosmetiche propongono l’alternativa estiva della loro fragranza di punta. Un’acqua profumata senza alcool che regala le stesse note olfattive del profumo classico. In questo caso, basterà recarsi in profumeria ed acquistarne una confezione da utilizzare per il giorno.

Ma se invece l’esigenza è quella di trovare un modo alternativo al profumo con l’alcool che ci piaccia, la ricerca non sarà dura, perché in commercio esistono moltissime fragranze che si possono utilizzare sotto il sole. Basterà scegliere la formulazione più adatta a voi.

Le acque profumate

Le acque profumate sono dei profumi molto freschi e leggeri e assolutamente privi di alcool, particolare di cui ci si dovrà assolutamente accertare al momento dell’acquisto, che si possono vaporizzare su corpo e a volte anche sui capelli anche durante le giornate estive, addirittura in spiaggia.

La loro persistenza sulla pelle non è equiparabile a quella di un classico profumo, ma potrà essere rinnovata durante il giorno senza nessuna paura.

Gli oli profumati

Se si ama che il profumo persista sulla pelle e si preferiscono le texture setose di un olio, esistono in commercio degli oli profumati, alcuni anche molto famosi, che si possono applicare sulla pelle, rilasciando delle fragranze paradisiache come quelle a base di Monoi e nello stesso tempo trattando la pelle.

I talchi profumati

Se siete nemiche giurate del sudore, ecco che un talco profumato potrebbe rappresentare una valida alternativa al profumo con l’alcool. Dopo la doccia del mattino ci si cospargerà di talco e la fragranza persisterà su pelle e vestiti per tutto il giorno.

Le creme profumate

Anche le creme per il corpo profumate sono una valida alternativa per avvolgersi in una fragranza durante le ore del giorno in estate. Esistono molte linee profumate che prevedono una crema corpo, che però deve necessariamente essere priva di alcool.

Profumarsi con una fragranza priva di alcool durante le calde giornate estive è importante. Le macchie sono provocate dalla presenza di essenze fotosensibilizzanti e alcool che a contatto con i raggi solari creano una reazione della melanina che tende a concentrarsi in quel punto.

Le macchie da profumo infatti, si presentano scure e sono difficilissime da trattare e bisognerà sempre rivolgersi ad un medico dermatologo e non ad un’estetista. Scopri come affrontare il problema della sudorazione eccessiva.