Makeup facile: come realizzare un contouring perfetto

L’esperta di makeup Francesca Pagano ci spiegherà come realizzare un makeup contouring sia con prodotti in crema che con prodotti in polvere.

Il contouring, è forse la tecnica per eccellenza che riesce ad esprimere al meglio il grande potere del makeup, quello di plasmare i lineamenti con un meraviglioso gioco di ombre e di luci in grado di enfatizzare e scolpire alcune parti del viso in modo perfetto.

Questa tecnica, non è certo alla portata di tutti, ma la bravissima makeup artist Francesca Pagano, ci insegnerà passo dopo passo come realizzare un makeup contouring sia con i prodotti in crema che con quelli in polvere. Scopri come realizzare una perfetta base makeup passo dopo passo.

Makeup contouring: quali prodotti scegliere

In commercio esistono delle palette con diverse tonalità di prodotto per il contouring, sia in crema che in polvere. Tutte le tonalità chiare e luminose si contrappongono a quelle più calde ed intense, con tonalità fredde e calde da utilizzare in base al proprio sottotono di pelle.

Esistono poi prodotti compatti, come stick in crema, correttori in cialde e anche terre ìn polvere ed illuminanti. Basterà, dopo qualche prova, scoprire quali prodotti ci sono più congeniali e inserirli nella makeup routine quotidiana. Un leggero contouring infatti sarà perfetto da sfoggiare anche ogni giorno, magari per mettere in risalto gli zigomi o ridimensionare un naso importante.

Makeup contouring passo dopo passo con Francesca Pagano makeup artist

Il contouring spiegato in modo semplice e professionale dall’esperta di makeup Francesca Pagano, in un video tutorial completo e ricco di piccoli segreti che potrebbero davvero regalare nuova luce al nostro viso.

Seguendo il video tutorial potremo imparare ad applicare il colore nei punti giusti e soprattutto a sfumarlo per donare al viso un aspetto molto naturale e ovvio, a creare i punti luce capaci di mettere in risalto alcune parti del volto. Scopri anche come realizzare una bordatura dell’occhio con infracigliare.

La base makeup in questo modo non resterà piatta ma ricca di contrasti che regaleranno ai linementi il giusto dinamismo anche per scattare il selfie perfetto!

Non ci resta che carpire tutti i piccoli segreti per realizzare un contouring perfetto e dall’effetto naturale. Scopri come realizzare un trucco occhi con palpebra chiara e luminosa.