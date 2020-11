Makeup Facile: trucco occhi con palpebra chiara e luminosa

Scopriamo come realizzare un trucco occhi con palpebra chiara e luminosa, seguendo i consigli della makeup artist Francesca Pagano.

Il viaggio nel nostro ‘Makeup facile’ presegue e dopo aver imparato come preparare la pelle al makeup e come realizzare una base trucco leggera eccoci arrivati al trucco occhi, il makeup che dona fascino e magnetismo e che anche con pochi e semplici ‘trucchi del mestiere’ può diventare alla portata di tutti, anche di coloro che hanno sempre avuto alcuni problemi nella gestione di pennelli, ombretti e eyeliner.

La makeup artist Francesca Pagano ci accompagna nella realizzazione di un trucco occhi con palpebra chiara e luminosa e lo farà passo dopo passo in un video tutorial davvero completo.

Makeup occhi: la bordatura con infracigliare, il segreto per uno sguardo magnetico

Nello scorso appuntamento con ‘Makeup Facile’ abbiamo imparato con i consigli dell’esperta di makeup Francesca Pagano, come realizzare la bordatura dell’occhio con infracigliare, una vera e propria ‘operazione di fascino’ che anche da sola, può costituire un makeup per tutti i giorni o il trucco per le giovanissime che potrà essere completato da un buon mascara, applicato sulle ciglia ben incurvate con l’ausilio di un piegaciglia.

La bordatura dell’occhio, soprattutto quella della rima palpebrale interna superiore, rende la rima cigliare più evidente, regalando un aspetto ‘ciglia finte’ molto naturale ma di grande effetto. Per scoprire tutti i segreti della bordatura dell’occhio ecco il video tutorial da seguire passo dopo passo.

Trucco occhi con palpebra chiara e luminosa: a chi sta bene

Il trucco occhi parte sempre da una base chiara e luminosa che da sola può anche rappresentare il makeup perfetto per esaltare lo sguardo e renderlo fresco, anche quando il makeup viene realizzato su una palpebra non proprio giovanissima.

Mimetizzare le occhiaie e rendere la palpebra luminosa è infatti il primo passo per donare un aspetto più giovane e riposato al viso. Anche soltanto l’applicazione di una base occhi o di un semplice correttore sulla palpebra mobile infatti, riesce ad alleggerire lo sguardo, anche quello più segnato.

Scoprire come realizzare un makeup occhi con palpebra chiara e luminosa, vi permetterà di avere sempre ‘a portata di pennello’ un makeup facile e veloce da fare al mattino e da sfoggiare tutto il giorno tra gli impegni quotidiani a cui ogni donna si trova a dover far fronte.

Come realizzare il trucco occhi con palpebra chiara e luminosa

Dopo aver realizzato la bordatura dell’occhio, siamo pronti per realizzare il trucco palpebra lavorando con gli ombretti. Per creare una palpebra chiara e luminosa non ci si potrà esimere dal dare risalto alla piega dell’occhio che a sua volta enfatizzerà la palpebra mobile truccata con ombretti chiari e ricchi di luce. La piega della palpebra andrà truccata con dei colori medi, in questo caso dei marroni dal sottotono freddo e in varie sfumature che si fonderanno con l’incarnato.

Assieme alla piega, l’angolo esterno dell’occhio andrà enfatizzato con un colore più scuro e sfumato alla perfezione. Per dare più intensità allo sguardo si potrà applicare un ombretto nero sulla rima cigliare con un pennellino piccolo ed angolato, tracciando un linea delicata e sottile.

La palpebra mobile verrà illuminata con l’applicazione di un ombretto chiaro pressando il colore facendo attenzione a non applicare l’ombretto sulle sfumature create precedentemente. Ultimo ma non per importanza, il trucco della rima palpebrale inferiore che andrà messa in risalto con una linea sfumata dall’angolo esterno a quello interno dell’occhio e lo si potrà fare applicando un ombretto marrone nelle sfumature medie.

Il trucco migliore per una donna è la passione. Ma i cosmetici sono più facili da comprare.

(Yves Saint Laurent)