MERENDINE YO-YO 2.0 conosciamo tutti questo classico della ‘Motta’, soffici “brioscine” dal ripieno goloso..ma oggi l’Ari ve le propone in una versione speciale,che comprende un ingrediente segreto … cosa sarà mai? … ovviamente realizzate nel mio perfetto stile SANO e LEGGERO quindi: senza zuccheri aggiunti a ridotto contenuto di grassi e carboidrati senza lattosio senza glutine con un ripieno proteico e…. alla zucca !! anche voi amate questo ortaggio ? ⭐️giuro che sono di una morbidezza incredibile, pazzescamente golose e facilissime da preparare! vi aspetto nelle mie stories per mostrartele in video ‍procedimento: -nella ciotola della planetaria (o con delle fruste elettriche) lavora 30g di uovo con 25g di stevia fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. -frulla 105g di zucca cruda con 25g di latte vegetale senza zucchero e 25g di olio di cocco sciolto. -versa il composto cremoso nell’uovo e continua a lavorare con la frusta -aggiungi man mano, 75g di farina di riso,25g di farina di mandorle e 5g di lievito vanigliato (setacciati) -una volta ottenuto un impasto cremoso dividi il composto in 6 stampini tondi e inforna a 170º ventilato per 20’ circa. -estrai dallo stampo,lascia raffreddare completamente ,taglia a metà e farcisci con una cremina composta da 30g whey protein chocolate milkshake @allsupplementsitalia , 20g di cacao amaro+dolcificante a piacere +acqua qb per una consistenza densa e cremosa ⭐️ #merendineyoyo #merenda #golosità #motta #leggereesane #senzazucchero #senzalattosio #senzaglutine #proteiche #lericettediari