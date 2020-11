Alba Parietti entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020: la reazione del figlio Francesco Oppini conquista tutti.

Alba Parietti arriva nello studio del Grande Fratello Vip 2020 in tutto il suo splendore. Con un quaderno nero di cui la prima pagina è dedicata al figlio Francesco Oppini che la Parietti condanna per alcune frasi infelici, ringrazia Alfonso Signorini per averla invitata nella casa.

Dopo essersi dispiaciuta per la squalifica di Stefano Bettarini, la Parietti, prima di raggiungere la casa di Cinecittà, ha promosso totalmente l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini “perchè gli amici sono il motore della vita” e, sul bacio tra il figlio e l’influencer, dice – “Sono fiera di questo bacio perché penso che il rapporto tra Tommaso e Francesco abbia una grande particolarità: l’amore che c’è in una amicizia”. Poi si scaglia contro Antonella Elia.

“Una persona che sta in televisione non dovrebbe usare le parole che usi tu come viscido e gatta in calore. Sono fiera di essere una donna che non ti piace”, afferma la Parietti fieramente. Alba, poi, si congeda dal pubblico in studio per raggiungere la casa e incontrare il figlio Francesco a cui ha intenzione non solo di dispensare parole d’amore, ma anche rimproveri.

Alba Parietti e l’incontro con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020

Prima d’incontrare il figlio Francesco, la Parietti ha avuto un breve incontro con Tommaso Zorzi. Separati da un vetro, sono stati i protagonisti di un confronto pacifico e pieno d’ammirazione da entrambe per parti:

“C’è stato un momento in cui mi hai fatto rabbia. Mi rivedo in te perchè ero come te alla tua età e come te non riuscivo a far vincere la parte forte di me. La parte debole era quella che riusciva a convincermi che le delusioni dovessero continuare. Tu hai paura di voler bene a qualcuno perchè hai paura di essere deluso e quindi cerchi la scusa. Fai vincere il forte che è in te. Non ascoltare le voci che ti dicono le cose brutte e che cercano di convincerti di non credere all’amicizia”, afferma Alba.

“Il rapporto tra te e Francesco ha legato molto me e Francesco perchè mi aiuta con il rapporto con mia madre. Avete te qui mi fa molto piacere perchè voglio un bene immenso a Francesco”, replica Tommaso.

L’incontro con Francesco Oppini: lacrime per tutti

Alba Parietti e Francesco Oppini s’incontrano sulla passerella della casa del Grande Fratello Vip 2020. Freezato, Francesco scoppia a piangere di fronte all’immagine della madre.

“Siamo torinesi per cui i nostri sentimenti facciamo fatica a dimostrarli”, comincia Alba che poi porge al figlio l’abbraccio virtuale della fidanzata Cristina e degli amici.

“Sei riuscito a tirare fuori delle parti di te che pensavo non venissero fuori mai perchè la fortuna di chiedere scusa ad un genitore, a tanti non è capitato. Ci manchi e ci sei piaciuto qui anche se dici delle enormi cretinate”, afferma Alba.

“E’ la situazione più surreale della mia vita. Quello che ti fa vivere questo programma ti scava dentro e ti rendi conto che non puoi uscire da questa cosa come quando sei entrato”, risponde Francesco. “Ti rendi conto che vorrei abbracciarti e non lo faccio mai?”, chiede poi Francesco.

Prima di salutare la madre, poi, Oppini si lascia andare ad una confessione. “A 38 anni sono pronto a diventare padre e Cristina è la donna giusta“, conclude prima di salutarla e rientrare in casa.