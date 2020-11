Chi ama il pistacchio? Avete mai provato una variante light del tiramisù pieno di crema di pistacchio? Oggi è giunto il momento di farlo, perché? Perché potete potete prepararlo in un lampo nella vostra cucina!

La colazione da oggi in poi avrà tutto un altro sapore! Un tiramisù leggerissimo con le fette biscottate imbevute nella tua bevanda preferita e farcite con della prelibata crema al pistacchio. Tutto questa bontà grazie alla ricetta di cooking_fitness_girl

Amo il pistacchio alla follia, e quando mi viene voglia bisogna assolutamente soddisfarla, Non a caso il mio gelato tassativamente è sempre gusto al pistacchio! Voi siete amanti del pistacchio quanto me? Un bel fittamisu’ al pistacchio era proprio quello che ci voleva per placare questa voglia, per prepararlo è davvero molto semplice.

Ricetta del Pistacchiomisù light

Avevamo già scoperto un tiramisù leggerissimo e da preparare in un lampo con le fette biscottate ma questa versione di cooking_fitness_gir non ha eguali! Un gusto unico grazie alla prelibatezza del pistacchio.

Ingredienti

fette biscottate integrali o classiche (4)

latte quanto basta

yogurt greco

pistacchi

crema al pistacchio

granella di pistacchio

se riesci a reperirlo per tempo, yogurt greco al pistacchio!

Preparazione

Bagnare le fette biscottate nel latte, spalmare su ogni strato yogurt greco al pistacchio alternando con le fette biscottate.

Scegliere l’altezza desiderata della torretta e infine in superficie ho decorato con crema al pistacchio di Bronte della @pistisicilia e un mini cannolo siciliano che ho farcito mettendo lo yogurt al pistacchio mescolato con un po’ di crema al pistacchio…e granella di pistacchio. Non potete capire la bontà!

Crema al pistacchio light fatta in casa

La crema di pistacchio spalmabile fatta in casa, inutile sottolinearlo, è molto più leggera e salutare di quella industriale.

Quelle che troviamo in commercio sono ricche di zucchero, latte in polvere e aromi artificiali, e le spalmabili al pistacchio di qualità sono molto costose. 100 grammi costano circa 10 euro. Nelle versioni economiche, sappiatelo, il pistacchio è appena accennato, ciò che invece prevale è il sapore del latte e dello zucchero.

Quella che prepariamo in casa, invece, potremmo quasi definirla “pistacchio spalmabile”, perché ricca dell’ingrediente principe, il pistacchio.



Fonte: (starveg.com)

Ingredienti

250 g di pistacchi sgusciati

40 ml di olio extra vergine di oliva

2 cucchiai di semi di sesamo

Occorrente

1 mixer o un macinino

1 padella o una teglia per tostare i semi di sesamo

1 cucchiaio

1 vasetto di vetro sterilizzato dotato di coperchio

Preparazione

