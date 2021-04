Trucco labbra overline : come ottenere l’effetto perfetto e naturale!

Avere labbra carnose e naturali è un desiderio comune a moltissime ragazze. Scopriamo come realizzare un trucco labbra overline perfetto e naturale.

Avere labbra carnose e sexy è tra i vostri desideri ma non avete il coraggio, la possibilità o l’intenzione di sottoporvi a trattamenti estetici invasivi? Niente paura, il makeup potrà ogni giorno regalarvi un effetto volume naturale che catalizzerà l’attenzione altrui sul vostro sorriso così femminile e perché no anche sensuale.

Scopriamo tutti i segreti per realizzare un trucco labbra ‘overline’ perfettamente naturale senza incorrere in errori che donerebbero alle labbra un effetto tutt’altro che estetico.

Come preparare la labbra al trucco overline

Le labbra, come il resto del viso, andranno preparate al makeup con una beauty routine dedicata e dei prodotti da utilizzare tutti i giorni. Per ottenere un makeup naturale dovranno essere perfettamente lisce e vellutate e lo scrub sarà un prodotto di skincare fondamentale. Esistono in commercio diversi prodotti specifici ma si potranno preparare in casa degli scrub efficaci, naturali ed economici come quello con miele e zucchero.

Lo scrub potrà essere effettuato una volta a settimana o all’occorrenza prima del makeup per stimolare il microcircolo e rendere le labbra leggermente più voluminose.

Il burro labbra è il secondo prodotto insostituibile per averle sempre morbide e lisce e questo potrà essere applicato alla sera prima del riposo o anche durante il giorno se le si sente particolarmente secche. Appena prima di effettuare il makeup overline, subito dopo lo scrub labbra, sarà bene applicarlo e lasciarlo in posa per qualche minuto. Lo si potrà rimuovere con una velina prima di iniziare il makeup.

Anche il lip oil è un prodotto di ultima generazione che può essere applicato alla sera prima del riposo o anche durante il giorno al posto del comune gloss. Il lip oil, formulato quasi del tutto in modo naturale, andrà a rendere belle, nutrite ed idratate le labbra. Scopri come preparare un eccezionale burro labbra in casa.

Quali prodotti makeup utilizzare per realizzare un trucco labbra overline naturale

Per ottenere un trucco labbra overline perfetto, il consiglio sarà quello di utilizzare prodotti per il makeup labbra dal finish opaco e dalla texture bella cerosa. Via libera dunque a matite labbra e tinte mat che regaleranno delle labbra voluminose e dall’effetto super naturale.

Come realizzare un trucco labbra overline in modo semplice e perfetto: i consigli di Giulia Bencich

La bravissima truccatrice Giulia Bencich ha voluto regalare alle sue followers un video tutorial nel quale spiega come ottenere un effetto labbra volume come quello sfoggiato dalla bellissima Kylie Jenner. Partendo dal disegno del contorno, fondamentale per ottenere un makeup ‘overline’ perfetto, al riempimento con il colore, tutti i segreti per avere labbra carnose e sensuali con pochi e semplici tocchi di colore.

Non vi resta che seguire il video tutorial per scoprire come ingrandire le labbra con il makeup in modo semplice e naturale!