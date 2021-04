Grisbì al Cocco. i biscotti più buoni al mondo in versione ‘fit’

Un guscio di frolla friabile e un ripieno avvolgente, questo il segreto dei Grisbì i biscotti più amati. Oggi ve li proponiamo in una golosa versione al cocco e rigorosamente ‘fit’.

Siete degli insaziabili golosi e difficilmente resistete ai biscotti Grisbì dal guscio friabile e dalla farcia golosa e avvolgente? Scoprite come preparare in casa dei golosi Grisbì al cocco perfetti per la colazione, per una pausa dolce durante la giornata, preparati con ingredienti sani e leggeri e di cui non potrete più fare a meno!

La farcitura di questi biscotti è realizzata con ingredienti proteici e sarà dunque lo snack giusto da gustare anche dopo un duro allenamento e da chi segue un regime alimentare piuttosto controllato. Insomma, dei biscotti da preparare e consumare senza troppi sensi di colpa. Scopriamo come prepararli!

Grisbì al cocco: gli ingredienti e la ricetta per prepararli

La ricetta dei Grisbì al cocco nasce dalla maestria della food blogger della pagina little_fitness_page_ che ha voluto condividerla con i suoi followers sempre attenti a conciliare gusto e salute.

Una ricetta semplice da realizzare che conquisterà il palato al primo assaggio, dei biscotti perfetti per tutta la famiglia, anche per i più piccoli:

“I biscotti più buoni del mondo, ma in chiave fit. Fatti con una frolla light che sicuramente potrà diventare alleata di una dieta sana ed equilibrata.

.. friabili, gustosi e delicati, con un interno di crema al cocco proteica”

Gli ingredienti

Per preparare i Grisbì al cocco, avrete bisogno di:

“- 70g Farina 00

– 70g farina di avena (io gusto cioccolato)

– un uovo

– 10g cacao

– 35g olio di cocco sciolto

– un cucchiaio di yogurt greco

-crema proteica al cocco”

Il procedimento

“Uniamo in una ciotola le due farine e aggiungiamo un uovo, lavorate bene l’impasto e successivamente aggiungiamo olio di cocco, cacao amaro e il cucchiaino di yogurt greco.

Otterremo una bella frolla compatta e liscia, lavoratela un po’ e avvolgetela nella pellicola lasciandola riposare 30’ in frigo.

Riprendiamo la frolla e con l’aiuto di un coppapasta (diametro 5cm) ricaviamo i dischetti. Sulla metà di essi posizioniamo la crema al cocco e poi chiudiamoli.

Cuocere a 160º per 15’”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‍✨ (@little_fitness_page_)

