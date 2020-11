Desiderate labbra idratate e non screpolate? Provate a preparare a casa lo scrub con miele e noterete la differenza.

L’inverno è alle porte manca pochissimo, si sa che il viso e le mani sono la parte del corpo meno coperta e maggiormente esposte al freddo e vento.

Le mani si possono eventualmente proteggere con i guanti, ma le labbra no, infatti possono screpolarsi e seccarsi. Ma non solo i fattori esterni sono responsabili di ciò, quali possono essere le cause? Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo suggerimento su come prendersi cura delle labbra screpolate con uno scrub. Inoltre vi daremo qualche informazione in più sulle principali cause della secchezza.

Labbra secche e screpolate: le principali cause

Le labbra passano spesso in secondo piano, si da maggiormente importanza al resto del corpo, gambe, pelle del viso, capelli, ma nessuna donna pensa di “curare” le labbra. In particolar modo durante la stagione invernale le labbra tendono a disidratarsi e seccarsi, a differenza della stagione estiva che devono essere protette dal sole. Le cause che possono determinare una secchezza sono varie ecco le principali.

Carenza di vitamine

Disidratazione: non si beve abbastanza acqua

Allergie e dermatiti

Agenti atmosferici: freddo, vento, caldo, raggi UV

Le labbra sono rivestite da un sottile film oleoso, ma purtroppo se viene a mancare, queste si possono seccare. Possono di conseguenza apparire:

secche

gonfie

desquamazioni

Ma se volete labbra morbide e setose, potete assumere alimenti ricchi in vitamine come frutta e verdura, ma non dimenticate di bere almeno due litri d’acqua al giorno. Non dimenticare di utilizzare prodotti cosmetici che non aggrediscano le labbra e le idratano. Scegliete sempre prodotti realizzati con formulazioni naturali che nutrono in profondità senza aggredire la pelle.

Ma c’è un rimedio naturale che potete fare a casa in pochissimo tempo, scopriamo quale.

Labbra screpolate: scrub fai da te con miele e zucchero

Noi di CheDonna.it abbiamo la soluzione adatta a voi, una ricetta da preparare a casa in pochissimo tempo e con pochi ingredienti, così da idratare le vostre labbra e proteggerle dal freddo.

Gli ingredienti sono il miele e lo zucchero di canna, il primo ammorbidisce le labbra mentre lo zucchero grazie alla sua granulosità agisce come esfoliante. Lo scrub labbra ha lo scopo di eliminare le cellule morte, così da rendere perfette, morbide e soprattutto luminose.

Non vi resta che procedere mettete in una ciotolina due cucchiai di miele, tre cucchiai di zucchero di canna e un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva, cosi riuscirete a mescolare e creare una soluzione omogenea. Solo quando il composto sarà omogeneo, applicate sulle labbra distribuendolo delicatamente e poi sfregate con dei movimenti delicati. Sciacquate con acqua tiepida e noterete la differenza.

In questo modo le labbra sono pronte per essere truccate. Vi è mai capitato di hanno rimuovere il rossetto dalle labbra, ma rimangono dei residui nelle pieghette? Se fate lo scrub labbra un paio di volte al mese non accadrà più.

Provate anche voi a “coccolare” le labbra in particolar modo in inverno, preparando uno scrub con il miele e direte addio alle labbra screpolate!