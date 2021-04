Tommaso Zorzi show, furia contro Elisa Isoardi: “Basta col buonismo, ha rotto le palle”

Tommaso Zorzi show all’Isola dei Famosi 2021. L’opinionista si scaglia contro Elisa Isoardi: “Basta con questo buonismo, ha rotto le palle”.

Tommaso Zorzi show all’Isola dei Famosi 2021. L’opinionista si è scagliato contro Elisa Isoardi, stanco del “buonismo” che i concorrenti sfoggerebbero durante la diretta con Ilary Blasi. A scatenare la reazione di Zorzi è stato il confronto tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca.

Ilary Blasi, durante la diretta, ha mostrato dei filmati in cui Elisa Isoardi e Gilles Rocca si dicevano di tutto. Sembravano, così, esserci le condizioni per un durissimo confronto in diretta, ma durante il collegamento con lo studio, i toni si sono abbassati e l’atteggiamento della Isoardi ha fatto infuriare Zorzi.

Tommaso Zorzi attacca Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021

L’atteggiamento poco ostile e i toni calmi di Elisa Isoardi e Gilles Rocca in puntata hanno scatenato la dura reazione di Tommaso Zorzi che si è scagliato contro la conduttrice. “Ragazzi, posso dirvi una cosa? Basta con questo buonismo, ci ha rotto le palle, se dovete dirvi delle cose ditevele. Non è possibile, anche per il rispetto del pubblico che vi vede, siete noiosi”, ha sbottato l’opinionista.

“Tommaso, lo facevi anche tu al GF”, ha prontamente ribattuto la Isoardi. “No guarda, tanto è vero che l’ho vinto”, ha replicato ancora Zorzi mentre Iva Zanicchi ha esortato tutti i concorrenti ad esprimere liberamente le proprie opinioni su tutti i compagni d’avventura. A sostenere la posizione di Zorzi è l’amica Stefania Orlando.

Dopo aver assistito al botta e risposta tra Tommaso ed Elisa Isoardi, la Orlando si è pubblicamente schierata dalla parte di Zorzi. “Evidentemente la Isoardi ha visto un altro #Gfvip”, ha cinguettato su Twitter la Orlando facendo riferimento all’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Tommaso il quale ha sempre espresso tutte le sue opinioni.

Dopo lo scontro con Zorzi, Elisa Isoardi non è stata salvata nel corso di una catena di salvataggio finendo al televoto contro Andrea Cerioli. Il pubblico ha poi decretato la vittoria dell’ex tronista di Uomini e Donne.